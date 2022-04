By

चार वर्षीय मुलीच्या मृत्युप्रकरणी आजी आणि आईविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षा देण्यासाठी आजीने मुलीला जबरदस्तीने दारूची अर्धी बॉटल (Alcohol) पाजली. ज्यामुळे तिची प्रकृती बिघडली आणि मृत्यू झाला. यावेळी मुलीची आई हे सर्व करताना मूकपणे पाहत होती. (Four year old girl dies of alcoholism)

डेली मेलच्या वृत्तानुसार, आजी रोक्सेन (५३, रा. लुईसियाना, अमेरिका) हिने चार वर्षांच्या मुलीला जबरदस्तीने व्हिस्कीची अर्धी बॉटल पाजली. यावेळी मुलीची आई काझा (२८) हे कृत्य शांतपणे उभी राहून पाहत होती. दारू पाजल्यामुळे चिमुकलीचा मृत्यू (death) झाला. पोलिसांनी रोक्सेनसोबत काजावरही खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: मोठी बातमी : राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा ऑफलाइन

माहिती मिळताच पोलिस रोक्सनच्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांना मुलगी बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली दिसली. मुलीने आजीच्या व्हिस्कीचा एक घोट (Alcohol) घेतला होता. यामुळे ती चिडली होती. शिक्षा देण्यासाठी आजीने मुलीला जमिनीवर गुडघे टेकण्यास भाग पाडले आणि बाटलीतील अर्धी व्हिस्की जबरदस्ती पाजली, असे मुलीच्या भावंडांनी पोलिसांना सांगितले.

जबरदस्तीने व्हिस्की प्यायल्यानंतर मुलीच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण वाढले आणि मृत्यू झाला. मुलीच्या रक्तातील अल्कोहोलची (Alcohol) पातळी .०६८ होती. जी २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी .०८ च्या कायदेशीर मर्यादेच्या आठ पट असल्याचे तपासात समोर आले आहे. रोक्सनने घटनास्थळी तपासकर्त्यांना सांगितले की ‘मी चूक केली. मुलीच्या मृत्यूची जबाबदारी घेते. मी सर्वांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले.’