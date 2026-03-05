ग्लोबल

France Navy Deployment: फ्रान्सची युद्धनौका भूमध्य समुद्रात, मॅक्रॉन, मित्र राष्ट्रांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आदेश

France Navy: पश्‍चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मित्र राष्ट्रांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सची अण्वस्त्रसज्ज विमानवाहू युद्धनौका बाल्टिक समुद्रातून भूमध्य समुद्रात तैनात करण्याचा आदेश आज दिला.
France Navy Deployment

France Navy Deployment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पॅरिस : पश्‍चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मित्र राष्ट्रांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सची अण्वस्त्रसज्ज विमानवाहू युद्धनौका बाल्टिक समुद्रातून भूमध्य समुद्रात तैनात करण्याचा आदेश आज दिला.

Loading content, please wait...
france
Development
Indian Navy

Related Stories

No stories found.