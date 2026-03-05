France Navy Deployment: फ्रान्सची युद्धनौका भूमध्य समुद्रात, मॅक्रॉन, मित्र राष्ट्रांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आदेश

पॅरिस : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मित्र राष्ट्रांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सची अण्वस्त्रसज्ज विमानवाहू युद्धनौका बाल्टिक समुद्रातून भूमध्य समुद्रात तैनात करण्याचा आदेश आज दिला..‘चार्ल्स डी गॉल’ ही युद्धनौका तिच्या हवाई ताफ्यासह आणि लढाऊ जहाजांसह रवाना होईल, असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले. फ्रान्समधील एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवरून प्रसारित झालेल्या भाषणात मॅक्रॉन म्हणाले की, गेल्या काही तासांत पश्चिम आशियात राफेल लढाऊ विमाने, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि रडार यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे..Iran Israel War News : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटले! इराणचा इस्रायलवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; अमेरिकेचे 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' सुरू, ५५५ जणांचा मृत्यू.आवश्यकतेनुसार आणखी यंत्रणा तैनात करण्यात येईल. सायप्रसमधील ब्रिटिश हवाई दलाच्या तळावर सोमवारी झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख करत ते म्हणाले, ‘‘सायप्रस हा युरोपीय महासंघाचा सदस्य असून फ्रान्सने अलीकडेच त्यांच्याशी धोरणात्मक भागीदारी करार केला आहे. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा देणे आवश्यक असून, तिथे अतिरिक्त हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि ‘लँग्युडॉक’ ही युद्धनौका पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’.इराणवरील हल्ल्यात फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनीचा सहभाग नसल्याचे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, इराणची क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागण्याची क्षमता नष्ट करण्यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक कारवाई करण्यास आम्ही सज्ज आहोत. कतार, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर फ्रान्सचे संरक्षण करार असून जॉर्डन आणि इराकबाबतही आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले..US Iran Tensions : अमेरिका कधीही सुरु करु शकते युद्ध, सैन्य तैनात करणे फक्त इशारा नाही, इराणला कोणी केले सावध ?.इस्राईलचे समर्थन आणि इशाराहीलेबनॉनमधील युद्धाचा संदर्भ देताना मॅक्रॉन म्हणाले की, इराण समर्थक हिजबुल्ला या दहशतवादी संघटनेने इस्राईलवर हल्ला करून मोठी चूक केली असून लेबनॉनच्या जनतेला धोका निर्माण केला आहे. मात्र, इस्राईलने जमिनीवरून लष्करी कारवाई करू नये, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.