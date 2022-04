जगातील सर्वात वयोवृद्ध व्यक्ती जपानच्या केन तनाका (Kane Tanaka) यांचे वयाच्या 119 व्या वर्षी १९ एप्रिलला निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर आता फ्रान्सच्या (France) ल्युसिल रेंडन (Lucile Randon) जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्ती (Oldest Known Person) बनल्या आहेत. त्यांचे वय 118 वर्षे 73 दिवस आहे. 11 फेब्रुवारी 1904 रोजी दक्षिण फ्रान्समध्ये त्यांचा जन्म झाला. सिस्टर आंद्रे या नावाने त्यांना ओळखल्या जाते. (frances lucile randon became the worlds oldest person after the death of kane tanaka)

केन तनाका यांचे 19 एप्रिल 2022 रोजी निधन झाले. त्यानंतर सिस्टर आंद्रे सर्वात वृद्ध व्यक्ती ठरल्या आहेत. त्याच्यानंतर पोलिश महिलेचा क्रमांक लागतो, ज्यांचे वय 115 वर्षे आहे. जगातील सर्वात वयोवृद्ध व्यक्तीचा किताब मिळाल्याने आंद्रे यांना खूप आनंद झाला आहे. सध्या त्यांना डोळ्यानी कमी दिसते.

आंद्रे यांना जीन क्लेमेंटचा विक्रम मोडायचा आहे. जीन कॅलमेंट या फ्रान्सच्या रहिवासी होत्या, ज्या 1997 मध्ये मरण पावल्या. त्यांचे वय 122 वर्षे असल्याचे सांगितले जाते.

कोण होत्या केन तनाका ?

जपानमधील (Japan) केन तनाका (Kane Tanaka) या जगातील सर्वात वृद्ध महिलाचे आज निधन झाले आहे. त्यांची जगातील सर्वात वृद्ध महिला म्हणून गिनीज वर्ल्ड रेकोर्डमध्ये त्यांची नोंद करण्यात आली होती. 2 जानेवारी 2022 रोजी केन तनाका यांचा 119 वा वाढदिवस होता. केन तनाका यांचा जन्म 2 जानेवारी 1903 मध्ये झाला. त्यांच्या आईवडीलांना सात मुलं होती. त्यापैकी केन तनाका या सातव्या महिला होत्या. 19 व्या वर्षी केन तनाका यांचे लग्न हिडियो तनाका यांच्यासोबत झाले. हिडियो आणि केन तनाका यांना पाच मुलं आहेत.

जपानमध्ये जगातील सर्वात वृद्ध लोकसंख्या आहे. जपानमध्ये सुमारे 28 टक्के लोकसंख्या 65 किंवा त्याहून अधिक आहे.