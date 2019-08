आता नोकरी होणार फक्त चार तासांची!

शांघाय : "भविष्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेणार नाही, तर ती त्यांना मदतच करेल, या कृत्रिम प्रज्ञेच्या माध्यमातून लोकांना आठवड्यातून केवळ बारा तास म्हणजे रोज केवळ चार तासच काम करावे लागेल. हे सगळे तंत्रज्ञान आणि शिक्षणातील क्षेत्रातील आधुनिक बदलांच्या माध्यमातून होऊ शकेल, असे मत अलिबाबाचे संस्थापक आणि चीनमधील कडवट श्रमसंस्कृतीचा पुरस्कार करणाऱ्या जॅक मा यांनी मांडले आहे. 'वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॉन्फरन्स'मध्ये आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. या चर्चासत्रात टेस्ला कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्कदेखील सहभागी झाले होते. जॅक मा यांनी या वेळी विद्युत क्षेत्रातील स्थित्यंतराचे उदाहरण दिले. "विद्युत शक्तीच्या वापरामुळे आज लोकांच्या हाती बराचसा मोकळा वेळ शिल्लक असून तो तुम्ही सायंकाळची डान्स अथवा म्युझिक पार्टीमध्ये व्यतीत करू शकता. यामुळे लोकांना अधिकाधिक आनंदाचा उपभोग घेता येईल,'' असेही त्यांनी नमूद केले. पुढील दहा ते वीस वर्षांमध्ये व्यक्ती, देश आणि सरकार यांना शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आपल्या मुलांना आठवड्यातून केवळ तीनच दिवस काम करावे लागेल, अशा नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून खबरदारी घ्यावी लागेल. आपण यासाठी शिक्षणक्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणले नाही तर संकटात सापडू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

