G7 Summit : मोदी-ट्रम्प यांच्यात होणार चर्चा; काश्मीर मुद्द्याकडे लक्ष

पॅरिस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-7 परिषदेसाठी फ्रान्समध्ये दाखल झाले असून, आज (सोमवार) त्यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा होणार आहे. या बैठकीत काश्मीरच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

या संमेलनात मोदींची संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांच्याशी चर्चा झाली. या चर्चात पर्यावरणासह दहशतवाद, व्यापार यांसह विविध विषयांवर चर्चा झाली. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात आज होणाऱ्या बैठकीत काश्मीर मुद्द्यासह जागतिक मंदीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Excellent meeting with the Secretary General of @UN, Mr. @antonioguterres. We had extensive deliberations on key issues, most notably ways to strengthen the efforts to mitigate climate change. pic.twitter.com/S5P6MmJT4A

— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2019