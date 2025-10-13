Gaza Malnutrition: ५४,१०० मुले गाझात कुपोषित

न्यूयॉर्क : गाझा-हमास संघर्षाच्या तीव्र झळा विविध क्षेत्रांना बसल्या असून, दोन वर्षांच्या युद्धामुळे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र अन्नटंचाईमुळे गाझामधील पाच वर्षांखालील ५४,६०० हून अधिक मुले तीव्र कुपोषणग्रस्त आहेत. या मुलांपैकी १२,८०० जणांची आरोग्यस्थिती गंभीर असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे..ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत, गाझामधील सहा महिन्यांपासून पाच वर्षांखालील अंदाजे १६ टक्के मुले तीव्र कुपोषणाने ग्रस्त होती, असे ‘यूएन रिलिफ अँड वर्क्स एजन्सी फॉर पॅलेस्टिनी रिफ्युजीज्’ने केलेल्या विश्लेषणात नमूद केले आहे. ही संस्था पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरवते. कुपोषणामुळे होणारी तीव्र वजनघट झाल्यास नियमित पोषणमूल्य असलेले अन्न देण्यासह रुग्णालयात दाखल करावे लागते..‘द लॅन्सेट’ या वैद्यकीय ‘जर्नल’मध्ये प्रसिद्ध झालेला हा अभ्यास हा आतापर्यंत या प्रदेशातील बालकांच्या भुकेवरील सर्वांत व्यापक अभ्यास असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे. जानेवारी २०२४ ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत गाझातील डझनभर आरोग्य केंद्रे आणि वैद्यकीय ठिकाणांवरील सुमारे २,२०,००० मुलांच्या तपासणी करण्यात आली असून, त्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. ‘‘गाझा पट्ट्यातील हजारो लहान मुले तीव्र कुपोषणाने त्रस्त आहेत आणि त्यांच्या मृत्यूचा धोका वाढला आहे,’’ असे या अभ्यासाच्या प्रमुख संशोधक डॉ. मसाको होरिनो यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. या अभ्यासात कुपोषणाच्या प्रमाणाबाबतचे ठोस पुरावे सादर करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे..सातत्यपूर्ण मदतीची आवश्यकता‘‘गाझातील मुले उपाशी आहेत आणि त्यांना तत्काळ व सातत्यपूर्ण मानवी मदतीची आवश्यकता आहे, हे या अहवालामुळे सिद्ध झाले आहे,’’ असे कोलंबिया विद्यापीठातील जेसिका फॅन्झो, ‘स्टॅनफर्ड’ विद्यापीठातील पॉल वाइज आणि पाकिस्तानमधील आगा खान विद्यापीठ व कॅनडातील हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रन येथील झुल्फिकार भुट्टा यांनी म्हटले आहे. अभ्यासानुसार, सन २०२५ च्या सुरुवातीला झालेल्या सहा आठवड्यांच्या युद्धविरामासारख्या काळात गाझामध्ये मदतपुरवठ्याला परवानगी देण्यात आली होती. त्या काळात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले; परंतु जेव्हा पुरवठा अनेक आठवडे किंवा महिने रोखण्यात आला, तेव्हा मुलांची प्रकृती अधिक बिघडली..असा झाला अभ्यासगाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कुपोषणाशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे १५७ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी बहुतांश मृत्यू सन २०२५ मध्ये झाले आहेत. अन्नाच्या तीव्र टंचाईमुळे रुग्णालये कुपोषित मुलांनी गजबजलेली आहेत, असे मंत्रालयाने नमूद केले. मुलांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रशिक्षित नर्सनी मुलांच्या वरच्या बाहूच्या मध्यभागीचे परिघ मोजले. मुलांच्या बाहूंचा परिघ १२५ मिलिमीटरपेक्षा (४.९ इंच) कमी असल्यास ते शरीर अत्यंत कृश असल्याचे दर्शवते, असे संशोधकांनी म्हटले आहे..Ahilyanagar Crime: पिंपळगाव कौडात ११ लाखांचा गांजा जप्त; अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.अन्नटंचाई आणि उपासमारइस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी युद्धादरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या उपासमारीच्या बातम्या खोट्या असून, त्या हमासने पसरविल्या असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. मात्र, तेथील कुपोषणाचा, अन्नटंचाईचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत असून, लहान मुले, गर्भवतींमध्ये उपासमारीचे प्रमाण जास्त असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.