ग्लोबल

Gaza Strip: उद्ध्वस्त घरे अन् अस्वस्थता; गाझा पट्टीत परतलेल्या हजारो पॅलेस्टिनींची भावना

Israel Hamas Conflict: अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामानंतर हजारो पॅलेस्टिनी उद्ध्वस्त झालेल्या गाझा पट्टीत शनिवारी (ता. ११) परतले. यामुळे इस्राईल-हमास युद्ध समाप्त होण्याची आशा निर्माण झाल्या असून, उर्वरित सर्व ओलिसांना येत्या काही दिवसांत सोडण्यात येईल.
Gaza Strip

Gaza Strip

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गाझा पट्टी : अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामानंतर हजारो पॅलेस्टिनी उद्ध्वस्त झालेल्या गाझा पट्टीत शनिवारी (ता. ११) परतले. यामुळे इस्राईल-हमास युद्ध समाप्त होण्याची आशा निर्माण झाल्या असून, उर्वरित सर्व ओलिसांना येत्या काही दिवसांत सोडण्यात येईल.

Loading content, please wait...
Conflict
Gaza
Hamas
isaral

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com