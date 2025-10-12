Gaza Strip: उद्ध्वस्त घरे अन् अस्वस्थता; गाझा पट्टीत परतलेल्या हजारो पॅलेस्टिनींची भावना

गाझा पट्टी : अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामानंतर हजारो पॅलेस्टिनी उद्ध्वस्त झालेल्या गाझा पट्टीत शनिवारी (ता. ११) परतले. यामुळे इस्राईल-हमास युद्ध समाप्त होण्याची आशा निर्माण झाल्या असून, उर्वरित सर्व ओलिसांना येत्या काही दिवसांत सोडण्यात येईल..गाझावर कोणाचे नियंत्रण असेल, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप अनुत्तरित असून, इस्राईलचे सैन्य अद्याप हळूहळू माघार घेत आहे. ४८ ओलिसांपैकी २० जण जिवंत असून, त्यांना येत्या सोमवारपर्यंत सोडण्यात येण्याची शक्यता आहे. उद्ध्वस्त झालेली घरे, भग्नावशेष पाहून पॅलेस्टिनी नागरिक अस्वस्थ झाल्याचे चित्र होते..अतिरिक्त मदत मिळणारइस्राईलकडून गाझामध्ये अतिरिक्त मदत पोहोचविण्यास उद्या, रविवारपासून सुरुवात होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी या मदतीसाठी हिरवा कंदील दिल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. १,७०,००० टन मदतीचा समावेश असून, ती जॉर्डन आणि इजिप्त यासारख्या शेजारील देशांमध्ये ठेवण्यात आली आहे..इस्राईलच्या सैन्याच्या परवानगीनंतर ती पुढे पाठविण्यात येणार असून, गेल्या २४ तासांमध्ये या मदतीबाबत चर्चा झाली आहे. सैन्याकडून त्यांचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगीची वाट पाहण्यात आली होती. गेल्या २४ तासांत जेरुसलेममध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी आणि इस्राईलच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने चर्चेच्या फेऱ्या केल्या आहेत. त्यानंतर या मदतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सांगण्यात आले..Prakash Ambedkar : भाजप, आरएसएसच्या विचारसरणीत ‘मदत’ हा शब्दच नाही; ‘वंचित’चे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची टीका.काय होती स्थिती?गाझा पट्टीच्या मध्यभागी असलेल्या भागात नागरिकांची गर्दी झाली होती. पायी परतलेले पॅलिस्टिनी स्वतःच्या घरांचे कोणते अवशेष उरले आहेत ते पाहण्यासाठी निघाले होते. युद्धविरामानंतर परतलेल्या नागरिकांच्या डोळ्यांत परतल्याचे समाधान होते, मात्र, शहराची अवस्था पाहून त्यांचे मन खिन्न झाले होते. युद्धाचा शेवट होणार आहे, याचा पॅलेस्टिनींना सुखद धक्का बसला असला तहीही त्यांच्या डोळ्यात भविष्याबद्दलची चिंता आणि मृत्यूचे भय कायम दिसले. ‘‘युद्धविरामामुळे मृत्यू आणि आपल्या प्रियजन आणि भावंडांना झालेले दुःख काही प्रमाणात कमी झाले,’’ असे जमाल मेसबा म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.