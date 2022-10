Jakarta: जकार्ता इस्लामिक सेंटरला भीषण आग; मशीद झाली जमीनदोस्त

By

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये एका मोठ्या मशिदीला भीषण आग लागली आहे. या आगीच्या दुर्घटनेनंतर मशिदीची इमारत जमीनदोस्त झाली आहे. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामध्ये मोठ्या जामा मशिदीला भीषण आग लागली. आग लागल्यानंतर मशिदीची इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. (Giant dome of Jakarta Islamic Centre Grand Mosque collapses after fire breaks out )

उत्तर जकार्ता येथील जामी मशिदीच्या मोठ्या घुमटाला आग लागली आणि पाहता-पाहता तो कोसळला. साधारण दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. बुधवारी या मशिदीच्या नूतनीकरणाची काम चालू होते, त्यावेळी अचानक दाट काळा धूर हवेत पसरताना दिसला त्यावेळी आग लागल्याची माहिती सर्वदूर झाली.

ही मशीद जकार्ता इस्लामिक सेंटर इमारतीच्या संकुलात स्थित आहे. हे इस्लामिक अभ्यास आणि विकास या विषयावर एक थिंक टँक आहे. या आगीमध्ये कोणीही जखमी झाले नसल्याची पुष्टी पोलिसांनी केली आहे. घटनेच्या कारणाचा तपास केला जात आहे. पोलिसांनी याबाबत सांगितले की, मशिदीचे नूतनीकरण करण्याचे काम असलेल्या कंत्राटदार कंपनीच्या चार कामगारांची चौकशी करण्यात आली आहे.