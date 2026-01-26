Global Impact Forum 2026 : बायोपॉलिमर नवोपक्रमासाठी गुंतवणूक; स्काय आय कंपनीचा ५३९ कोटी रुपयांचा करार

दावोस/पुणे - राज्यातील बायोपॉलिमर नवोपक्रम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दीर्घकालीन विकासाला चालना देण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महत्त्वपूर्ण करार झाले. गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाच्या दृष्टीने स्काय i (आय) या कंपनीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या माध्यमातून कंपनी राज्यात सुमारे ५३९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे..जागतिक स्पर्धेत महाराष्ट्रातील उद्योजकीय कौशल्य अग्रेसर राहावे, या उद्देशाने एपी ग्लोबाले आणि सकाळ माध्यम समूहाने ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरमची (जीआयएफ) स्थापना केली आहे. या फोरमचे झुरिक येथे थाटामाटात उद््घाट झाले. फोरमच्या पुढाकारातून विविध सामंजस्य करार साकार झाले. याच मंचावर सहकार्याबाबतची प्रारंभिक चर्चा आणि चौकट निश्चित करण्यात आली..स्काय i कंपनी आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारामुळे बायोपॉलिमर नवोपक्रम आणि पेटंटला चालना मिळणार आहे. स्काय i चे महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन विभागीय विकासाच्या दृष्टीने रिअल इस्टेटमधील योगदानही आणखी भक्कम होणार आहे, असे कंपनीचे संचालक अभिजित जगताप यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या करताना सांगितले.स्काय i ही शाश्वत साहित्य आणि रिअल इस्टेट विकास क्षेत्रात कार्यरत असलेली कंपनी आहे..स्काय i एफकेयूआर बायोपॉलिमरच्या माध्यमातून प्रगत बायोपॉलिमर संशोधन तसेच बौद्धिक संपदा (पेटंट) निर्मितीवर भर देत आहे. कंपनीकडून पनवेल, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ आणि पुण्यात तीन एकात्मिक वसाहती, आगामी काळात दहा हजारांपेक्षा जास्त घरे, तसेच दहा हजारांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..करार दृष्टिक्षेपातनवोपक्रम, संशोधन आणि विकासावर ५० दशलक्ष युरोच्या घरात गुंतवणूकशाश्वत बायोपॉलीमर, बौद्धिक संपदा बळकटी आणि प्रगत उत्पादनाला पाठिंब्यासाठी संशोधन-विकासाला गती देणेपाच वर्षांत दहापेक्षा जास्त नवी पेटंट, ४० पेक्षा जास्त पेटंटची यापूर्वीच निर्मिती, पुण्यात संशोधन-विकास आणि नवोपक्रम समर्पित केंद्रजागतिक दर्जाच्या उत्पादनाचा नवोपक्रम, कौशल्य विकास आणि नवोपक्रमावर आधारित प्रगती .विकासाचे टप्पेठिकाण - भूभाग - विकासाला वावमुंबई ३ - १०० एकर - आदरातिथ्य, शिक्षण, क्रीडा सुविधा आणि गृहबांधणी असलेली एकात्मिक वसाहतभूगाव - १०० एकर - आदरातिथ्य, शिक्षण, क्रीडा सुविधा आणि गृहबांधणी असलेली एकात्मिक वसाहतभुकूम - १०० एकर - व्हिला निर्मिती .आम्ही महाराष्ट्रात गुंतवणूक सुरू ठेवली आहे. राज्याच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय प्राधान्यक्रमाला पूरक असलेले शाश्वत उत्पादन आणि नगर विकासासाठी आम्ही दीर्घकालीन क्षमता निर्मिती करीत आहोत. त्यास या करारामुळे आणखी चालना मिळेल.- अभिजित जगताप, संचालक, स्काय i.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.