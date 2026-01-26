ग्लोबल

Global Impact Forum 2026 : बायोपॉलिमर नवोपक्रमासाठी गुंतवणूक; स्काय आय कंपनीचा ५३९ कोटी रुपयांचा करार

राज्यातील बायोपॉलिमर नवोपक्रम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दीर्घकालीन विकासाला चालना देण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महत्त्वपूर्ण करार झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
दावोस/पुणे - राज्यातील बायोपॉलिमर नवोपक्रम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दीर्घकालीन विकासाला चालना देण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महत्त्वपूर्ण करार झाले. गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाच्या दृष्टीने स्काय i (आय) या कंपनीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या माध्यमातून कंपनी राज्यात सुमारे ५३९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

