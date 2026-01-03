ग्लोबल

High-Paying Jobs In USA: कॉलेजला म्हणा बाय-बाय, डिग्रीशिवाय मिळवा अमेरिकेत लाखों पगाराची नोकरी, जाणून घ्या कशी

Top High-Paying Jobs in the USA Without a Degree: अमेरिका हा नोकऱ्यांसाठी जगातील सर्वोत्तम देशांपैकी एक मानला जातो. काही नोकऱ्या अशा आहेत ज्यांना महाविद्यालयीन पदवीची आवश्यकता नाही आणि सध्या या नोकऱ्या खूप लोकप्रिय आहेत
Top High-Paying Jobs in the USA Without a Degree

Top High-Paying Jobs in the USA Without a Degree

Esakal

Monika Shinde
Updated on

USA Jobs: अमेरिका हा जगातील नोकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम देशांपैकी एक मानला जातो. परंतु, लोकांमध्ये असा गैरसमज आहे की केवळ महाविद्यालयीन पदवी असलेल्यांनाच उच्च पगाराच्या नोकऱ्या मिळू शकतात.

Loading content, please wait...
education
global news
usa
jobs
job
Job Opportunity
Skill Development
Government Jobs
Educational institutions
Skills
Job Portal
World Youth Skills Day
Goverment Job
Job News
Computer Skills Development
high
life skills training
Leadership Skills
job scam
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com