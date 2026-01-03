High-Paying Jobs In USA: कॉलेजला म्हणा बाय-बाय, डिग्रीशिवाय मिळवा अमेरिकेत लाखों पगाराची नोकरी, जाणून घ्या कशी

USA Jobs: अमेरिका हा जगातील नोकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम देशांपैकी एक मानला जातो. परंतु, लोकांमध्ये असा गैरसमज आहे की केवळ महाविद्यालयीन पदवी असलेल्यांनाच उच्च पगाराच्या नोकऱ्या मिळू शकतात..म्हणूनच अनेक भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात, जेणेकरून पदवी घेतल्यानंतर त्यांना लाखो रुपये पगाराची नोकरी मिळू शकेल. परंतु, अमेरिकेत शिकवणी फी खूप महाग आहे. म्हणूनच अनेकांना पदवी मिळवणे कठीण किंवा महागडे वाटते. पण लक्षात ठेवा- पदवी नसतानाही तुम्ही उच्च पगाराच्या नोकऱ्या मिळवू शकता. रिझ्युम जीनियस आणि यूएस ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालानुसार, काही नोकऱ्या अशा आहेत ज्या कोणत्याही महाविद्यालयीन पदवीशिवाय करता येतात आणि जिथे वार्षिक पगार ५० ते ९५ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो..Mobile Phone Tips: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ असणारा हा छोटासा छिद्र कशासाठी असतो? जाणून घ्या.अमेरिकेत पदवीशिवाय लोक करतात अशा १५ नोकऱ्या- लिफ्ट आणि एस्केलेटर इंस्टॉलर आणि रिपेअरर – ९५.७५ लाख- वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्थापक – ९१.६४ लाख रुपये- इलेक्ट्रिकल पॉवर-लाइन इंस्टॉलर आणि रिपेअरर – ८३.१५ लाख- विमान आणि एव्हिओनिक्स उपकरण मेकॅनिक - ७१.१० लाख- गुप्तहेर आणि गुन्हेगारी तपासनीस - ६९.४२ लाख- लोकोमोटिव्ह इंजिनिअर (रेल्वे इंजिन ड्रायव्हर) - ६७.९२ लाख- उत्पादन विक्री प्रतिनिधी - ६६.५७ लाख- फ्लाइट अटेंडंट – ६०.३१ लाख- मालमत्ता आणि रिअल इस्टेट मॅनेजर – ५९.९२ लाख.- जल वाहतूक कर्मचारी – ५९.७३ लाख- अन्न सेवा व्यवस्थापक – ५८.६७ लाख- अवजड वाहन आणि मोबाईल उपकरण सेवा तंत्रज्ञ - ५६.३६ लाख- खेळाडू आणि क्रीडा स्पर्धक - ५६.०२ लाख- शेफ आणि हेड कुक - ५४.७९ लाख- विमा विक्री एजंट - ५४.२४ लाख.Prayagraj Magh Mela 2026: आजपासून माघ मेला सुरू, एका क्लिकवर पाहा संगम स्नानाच्या सर्व पवित्र तारखा.महत्वाचे मुद्देया नोकऱ्यांसाठी पदवी आवश्यक नाही, परंतु काही कामाचा अनुभव असणे फायदेशीर ठरेल. अमेरिकेत उच्च पगाराच्या नोकऱ्या मिळविण्यासाठी पदवीपेक्षा कौशल्य आणि अनुभव जास्त महत्त्वाचा असू शकतो. अशा नोकऱ्या विशेषतः तांत्रिक, प्रशासन, विक्री आणि सेवा क्षेत्रात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.