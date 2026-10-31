होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मृत्यूचा सापळा! भारतीय कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या जहाजाला आग, क्षेपणास्त्र हल्ल्याने खळबळ

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीवरही दिसू लागला आहे. या महत्त्वाच्या जलमार्गावर जहाजांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, शुक्रवारी एमटी लुझ १ (MT Luz 1) या टँकरच्या इंजिनला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या जहाजात भारतीय कर्मचारी प्रवास करत होते. आगीमुळे टँकरची वाहतूक करण्याची क्षमता संपुष्टात आली. या घटनेनंतर जहाजावरील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, दोन्ही जहाजांवरील एकूण २९ भारतीय कर्मचाऱ्यांची सुखरूप सुटका करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी दिली..सगळे गाढ झोपेत असताना भारताने रचला अंतराळात इतिहास! रात्री ११:५१ वाजता नेमकं काय घडलं? ISRO ची मोठी कामगिरी!.दोन दिवसांत भारतीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या दोन जहाजांवर घटनाकेंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी लायबेरियाचा ध्वज असलेल्या एका जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला होता. या जहाजावर दोन भारतीय कर्मचारी होते. त्यानंतर शुक्रवारी एमटी लुझ १ या टँकरच्या इंजिनला आग लागली. या टँकरमध्ये भारतीय कर्मचारी कार्यरत होते. या दोन्ही घटनांमध्ये मिळून २९ भारतीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. जहाज व्यवस्थापन कंपन्यांच्या समन्वयाने संपूर्ण परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले..ओमानच्या किनारपट्टीजवळ जहाजाला आगब्रिटनच्या सागरी देखरेख संस्थेने म्हणजेच यूकेएमटीओने दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दुसऱ्या एका जहाजाच्या कॅप्टनकडून आग लागल्याची माहिती मिळाली होती. ओमानमधील खसाब शहराच्या उत्तरेला सुमारे नऊ सागरी मैल म्हणजेच १७ किलोमीटर अंतरावर हे जळणारे जहाज आढळले. मात्र, आगीचे नेमके कारण काय होते, याबाबत एजन्सीने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. तसेच या घटनेत जीवितहानी झाल्याची माहितीही समोर आलेली नाही.इराणने संबंधित जहाजे आवश्यक परवानगी न घेता सामुद्रधुनीतून प्रवास करत असल्याचा आरोप केला आहे. जागतिक स्तरावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानला जातो. फेब्रुवारीमध्ये पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने या जलमार्गावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले असून, परवानगीशिवाय प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर हल्ले केल्याचेही समोर आले आहे..तीन तेलवाहू जहाजे अडवल्याचा इराणचा दावादरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तीन तेलवाहू जहाजांना अडवल्याचा दावा इराणने केला आहे. ओमानच्या सागरी सुरक्षा केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पनामाचा ध्वज असलेल्या 'रिती' या व्यापारी जहाजावर हल्ला झाल्यानंतर त्याला आग लागली. त्यानंतर नौदलाने बचावकार्य हाती घेत जहाजावरील सर्व २५ खलाशांची सुटका केली. त्यांना आवश्यक वैद्यकीय मदतही देण्यात आली. 'मरीनट्रॅफिक' या जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या संकेतस्थळानुसार, 'रिती' हे कच्चे तेल वाहून नेणारे जहाज आहे.इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने (आयआरजीसी) दिलेल्या माहितीनुसार, प्रतिबंधित सागरी मार्गातून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तीन तेलवाहू जहाजांना वेगवेगळ्या घटनांमध्ये रोखण्यात आले. त्यापैकी दोन जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात अडवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..समुद्री सुरुंग हटवल्याचा अमेरिकेचा दावाया घडामोडींदरम्यान अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी शुक्रवारी महत्त्वाचा दावा केला. अमेरिकन सैन्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणने पेरलेले भूसुरुंग यशस्वीरीत्या हटवल्याचे त्यांनी सांगितले. या सागरी मार्गातून होणारी वाहतूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकन सैन्य तैनात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.कूपर यांच्या दाव्यानुसार, उन्हाळ्यापासून अमेरिकेने आखाती देशांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून १.५ अब्ज बॅरलपेक्षा अधिक तेल निर्यात करण्यास मदत केली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरील सुरक्षा आणि जहाजांची वाहतूक हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचा विषय बनला आहे..Brett Sylvia : इराण युद्धाची गोपनीय माहिती लीक केल्याचा आरोप; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याला केले बडतर्फ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.