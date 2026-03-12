Global Oil Shortage Reasons : सर्वांत मोठा तेलसाठा खुला होणार! ऊर्जासंस्था देणार 40 कोटी बॅरल; वाचा काय आहे 'आयईए'चा प्लॅन?

बर्लिन : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा (Global Oil Crisis) तुटवडा निर्माण झाल्याने जागतिक बाजारपेठेवर होणाऱ्या परिणामांची धग कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) कंबर कसली आहे. या संस्थेने त्यांच्या राखीव साठ्यातील ४० कोटी बॅरल कच्चे तेल खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे..रशियाने युक्रेनवर हल्ले केला होता, त्यावेळी ‘आयईए’ने २०२२ मध्ये १८ कोटी २७ लाख बॅरल कच्चे तेल खुले केले होते. आता संस्था सदस्य देशांकडून ४० कोटी बॅरल कच्चे तेल ही संस्था उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे तेलाचा तुटवडा कमी होऊन किमतीही नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. पहिल्या महिन्यात दहा कोटी बॅरलपेक्षा जास्त तेल साठ्यातून बाहेर काढले जाईल, अशी माहिती या प्रक्रियेशी संबंधित दोन सूत्रांनी बुधवारी दिली..Traffic Jam Viral Post : 23 KM नको, 47 KM च बरं! Google Map चा 'तो' स्क्रीनशॉट पाहून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल; ट्रॅफिकपासून वाचण्यासाठी महिलेची भन्नाट आयडिया.प्रस्तावित तेल साठा खुला करण्याची ही प्रक्रिया ‘आयईए’च्या इतिहासातील सर्वात मोठी असेल. चार वर्षांपूर्वी युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला जेवढे तेल खुले करण्यात आले होते, त्यापेक्षा हे प्रमाण दुप्पट आहे.- सारा आगेसन, स्पेनच्या ऊर्जामंत्री.रशिया-युक्रेनचा इतिहासरशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर २०२२ मध्ये ‘आयईए’च्या सदस्य देशांनी दोन टप्प्यांत १८ कोटी २७ लाख बॅरल तेलाचा साठा खुला केला होता. संस्थेच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा साठा होता..Gold Investment Returns : सोने गुंतवणुकीने दोन महिन्यांत तब्बल 28 हजारांचा परतावा; इराण-अमेरिका युद्धानंतरही भावात घसरण, सुवर्ण बाजारात अस्थिर वातावरण.आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था१९७० च्या दशकातील तेल संकटानंतर पॅरिसमध्ये ‘आयईए’ची स्थापनापाश्चात्य देश या संस्थेच्या माध्यमातून धोरणात्मक तेल साठ्याचे नियोजन करतात.चर्चेतील मुद्देपरिस्थिती हाताळण्यासाठी धोरणात्मक साठ्यांचा वापर करण्यासह सर्व सक्रिय उपाययोजनांना आमचा तत्वतः पाठिंबा असल्याचे ‘जी-७’ देशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितलेसध्या कोणत्याही देशात कच्च्या तेलाची प्रत्यक्ष टंचाई नसली तरी, किमतीत मोठी वाढ होत आहेतेलाचा एकूण साठा, देशांनुसार त्याचे वाटप आणि वेळ यांसारख्या बाबींवर अधिक चर्चेची गरज असल्याने प्रत्यक्ष तेलसाठा खुला करण्याचा निर्णय तातडीने घेता येणार नाहीआंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था बाजारपेठेतील संभाव्य परिणामांचा विचार करून काही पर्याय सुचवेल अशी अपेक्षाभारत आणि चीनसारख्या ‘आयईए’चे सदस्य नसलेल्या देशांनाही सहभागी करून घेतले जाऊ शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.