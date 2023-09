India-Canada: भारत की कॅनडा, वेळ पडल्यास कोणाला निवडणार? अमेरिकेच्या माजी अधिकाऱ्याने स्पष्टच सांगितलं

वॉशिंग्टन- कॅनडा आणि भारतामधील संबंध ताणले गेले आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर गंभीर आरोप केलेत. भारत सरकारने खलिस्तान समर्थन व्यक्तीची हत्या केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झालाय. अमेरिकेने देखील भारताला सुनावलं असून या प्रकरणात सहकार्य करण्याच्या सल्ला दिला आहे. यापार्श्वभूमीवर कॅनडा विरुद्ध भारत यांच्यामध्ये अमेरिकेची कोणाला पसंती असेल असा प्रश्न निर्माण होतो.

अमेरिकेचे माजी पॅन्टेगॉन अधिकारी मायकल रुबिन यांनी याबाबत भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकेला जर ओटावा आणि नवी दिल्ली यांच्यामध्ये एकाची निवड करण्याची वेळ आली, तर नक्कीच भारताची निवड केली जाईल. कारण अमेरिका आणि भारताचे संबंध खूप महत्त्वाचे आहेत. (If US Has To Pick India Or Canada)

रुबिन म्हणाले की, भारत हा अमेरिकेसाठी धोरणात्मक दृष्या खूप महत्त्वाचा सहकारी आहे. त्यामुळे ओटावा आणि नवी दिल्ली या दोघांमधील निवड म्हणडे मुंगी आणि हत्ती यांच्यामधील निवडीसारखी आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जास्त दिवस पदावर राहणार नाही. त्यानंतर पुन्हा आम्ही कॅनडाची चांगले संबंध निर्माण करु शकतो.

पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खूप मोठी चूक केली आहे. त्यांनी जो आरोप केलाय त्यातून ते आता माघार घेऊ शकत नाहीत. ट्रुडो यांनी पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्यांना उत्तर द्यावं लागेल की ते दहशतवाद्यांना आश्रय का देत आहेत, असा सवाल रुबिन यांनी विचारला आहे. हरदिप सिंग निज्जर हा दहशतवादी होता. त्याला जून महिन्यात कॅनडामध्ये गोळी मारण्यात आली होती.

दोन्ही मित्रांपैकी एकाची निवड करण्याची अमेरिकेवर वेळ येऊ नये. पण, एकाची निवड करण्याची वेळ आलीच तर भारताचा पसंती दिली जाईल. कारण निज्जर हा दहशतवादी होता आणि भारत हा आमच्यासाठी महत्त्वाचा देश आहे. दोन्ही देशातील संबंध जास्त महत्त्वाचे आहेत, असं मायकल रुबिन म्हणाले. (Latest Marathi News)