Maldives Muizzu: मुइझ्झु यांच्याविरोधात आणला जाणार महाभियोग प्रस्ताव? मालदीव सरकारमध्ये गोंधळ का सुरुय?

नवी दिल्ली- भारत विरोधी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झु यांना आपल्या देशातच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. त्यांनी विरोधी खासदारांना संसदेत येण्यापासून रोखलं आहे. तसेच चार कॅबिनेट सदस्यांना विरोधी पक्षाची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे मालदीच्या संसदेत मोठा गोंधळ झाला. थेट संसद सदस्यांमध्ये हाणामारी झाली.( impeachment motion to be brought against mohamed muizzu Why is the Maldivian government in trouble)

मुइझ्झु यांच्या खासदारांना देखील मारहाण झाली आहे. विरोधी पक्षांनी मुइझ्झु यांच्याविरोधात मोर्चा उघडला आहे. विरोधक त्यांच्याविरोधात मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहेत. मिइझ्झु यांच्याविरोधात महाभियोग चालवला जाणार असून आपल्याकडे त्यासाठी पुरेसे समर्थन असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे भारताला विरोध करणाऱ्या मुइझ्झु यांना देशातून मोठा विरोध होत असल्याचं दिसत आहे.