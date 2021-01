'सच्चा समर्थक कायद्यांना फाट्यावर मारुन हिंसा करु शकत नाही'; ट्रम्प यांचं शांततेचं आवाहन

वॉशिंग्टन : कॅपिटल हिंसा प्रकरणी अमेरिकेतील हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्हने बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव पारित केला गेला आहे. त्यांच्या विरोधात हाऊसमध्ये 232 विरोधात 197 मतांनी महाभियोग प्रस्ताव पास झाला. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राष्ट्राध्यक्षावर दुसऱ्यांदा महाभियोग प्रस्ताव दाखल होण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

मात्र, याविषयी बोलताना ट्रम्प यांनी आता सामंजस्याची भुमिका घेत शांततेचे आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, ते हिंसेच्या बाजूने नाहीयेत. त्यांनी लोकांना शांती राखण्याचं आवाहन केलं आहे. ट्रम्प यांनी म्हटलंय की झुंडीची हिंसा त्या सर्व बाबींच्या विरोधात जाते, ज्यावर मी विश्वास ठेवतो. माझा सच्चा समर्थक कधीच राजकीय हिंसा करु शकत नाही, तो कायद्यांना फाट्यावर मारू शकत नाही. जर तुम्ही असं काही कर त असाल तर तुम्ही आमच्या आंदोलनाचं समर्थन करता नाही आहात तर तुम्ही आपल्या देशावरच हल्ला करत आहात.

No excuses, no exception, America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice: US President Donald Trump https://t.co/3Q5etbUlBd

पुढे त्यांनी म्हटलं की, आम्ही राजकीय हिंसेला हाताबाहेर जाताना पाहिलं आहे. अनेक दंगली पाहिल्या आहेत. झुंड, तोडफोडीच्या घटना पाहिल्या आहेत. हे थांबलं पाहिजे. मग तुम्ही डावे असाल किंवा उजवे. डेमोक्रॅट असाल किंवा रिपब्लिकन असा. हिंसेचे समर्थन कधीच केलं जाऊ शकत नाही.

...No true supporter of mine could ever threaten or harras their fellow Americans. If you do any of these things you are not supporting our movement, you are attacking it and our country. We can't tolerate it: US President Donald Trump https://t.co/xT4flThwLs

— ANI (@ANI) January 13, 2021