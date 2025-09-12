ग्लोबल

India Investment in Nepal: भारताने नेपाळमध्ये किती पैसे गुंतवले? हिंसाचारामुळे कोणत्या प्रकल्पांवर परिणाम होणार?

India $755 Million Investment in Nepal: Hydropower, Infrastructure, and Trade Under Threat | नेपाळमधील अस्थिरतेमुळे भारताच्या जलविद्युत, पायाभूत सुविधा आणि व्यापार प्रकल्पांना धोका; अब्जावधींची गुंतवणूक अडचणीत
Sandip Kapde
नेपाळमधील Gen Z च्या निदर्शनांमुळे उद्भवलेला हिंसाचार भारताच्या जलविद्युत, पायाभूत सुविधा आणि व्यापार प्रकल्पांना धोक्यात आणत आहे. भारताच्या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी नेपाळमध्ये अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. जर ही अस्थिरता कायम राहिली, तर भारताची मोठी गुंतवणूक अडचणीत येऊ शकते. यामुळे नेपाळमधील पायाभूत सुविधांचा विकासही मंदावण्याची शक्यता आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील दीर्घकालीन व्यापारी संबंध आणि भारताचा नेपाळमधील सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूकदार म्हणून असलेला दर्जा यामुळे ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.

nepal

