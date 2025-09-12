India Investment in Nepal: भारताने नेपाळमध्ये किती पैसे गुंतवले? हिंसाचारामुळे कोणत्या प्रकल्पांवर परिणाम होणार?

नेपाळमधील Gen Z च्या निदर्शनांमुळे उद्भवलेला हिंसाचार भारताच्या जलविद्युत, पायाभूत सुविधा आणि व्यापार प्रकल्पांना धोक्यात आणत आहे. भारताच्या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी नेपाळमध्ये अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. जर ही अस्थिरता कायम राहिली, तर भारताची मोठी गुंतवणूक अडचणीत येऊ शकते. यामुळे नेपाळमधील पायाभूत सुविधांचा विकासही मंदावण्याची शक्यता आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील दीर्घकालीन व्यापारी संबंध आणि भारताचा नेपाळमधील सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूकदार म्हणून असलेला दर्जा यामुळे ही परिस्थिती चिंताजनक आहे..भारत-नेपाळ व्यापारी संबंधभारत आणि नेपाळ शतकानुशतके एकमेकांशी व्यापार करत आहेत. जमिनीने वेढलेल्या नेपाळसाठी भारत हा एकमेव देश आहे जो 22 सीमावर्ती ठिकाणांहून सामान पुरवठा करतो. भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि परकीय गुंतवणुकीचा प्रमुख स्रोत आहे. नेपाळ राष्ट्रीय बँकेच्या माहितीनुसार, जुलाई 2023 मध्ये भारताची नेपाळमधील गुंतवणूक 755.12 दशलक्ष डॉलर इतकी होती. नेपाळमध्ये भारताच्या 150 हून अधिक सरकारी आणि खासगी कंपन्या कार्यरत आहेत, ज्या उत्पादन, सेवा (बँकिंग, विमा, शिक्षण, दूरसंचार), ऊर्जा आणि पर्यटन क्षेत्रात योगदान देत आहेत. या कंपन्यांनी नेपाळच्या औद्योगिकीकरण, रोजगार निर्मिती, सरकारी महसूल आणि निर्यातीला चालना दिली आहे..ऊर्जा क्षेत्रातील भारताची गुंतवणूकनेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्रात भारताचा सहभाग प्रामुख्याने जलविद्युत आणि ट्रान्समिशन लाइन्सवर केंद्रित आहे. नेपाळमध्ये जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे, आणि भारत आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी नेपाळसोबत अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहे. भारताने पुढील दशकात नेपाळकडून 10,000 मेगावॅट जलविद्युत खरेदी करण्याचे वचन दिले आहे. यामधील 900 मेगावॅट क्षमतेचा अरुण-3 प्रकल्प हा या सहकार्याचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. एका अहवालानुसार, जर नेपाळने वीज निर्यात प्रभावीपणे वाढवली, तर 2045 पर्यंत त्यांचा जीडीपी 13,100 अब्ज रुपये (120 अब्ज डॉलर) पर्यंत वाढू शकतो. वीज व्यापाराची संधी 2030 मध्ये 310 अब्ज रुपये असून, 2045 पर्यंत ती 1,069 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते..Nepal Protest: नेपाळमध्ये निदर्शकांनी पंचतारांकित हॉटेल पेटवलं, एका भारतीय महिलेचा मृत्यू, अनेक लोक अडकले.प्रमुख प्रकल्प आणि गुंतवणूक1. अरुण-3 जलविद्युत प्रकल्पगुंतवणूक: 58 अब्ज रुपयेहा 900 मेगावॅटचा प्रकल्प भारताची सरकारी कंपनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) बांधत आहे. हा प्रकल्प 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.2. अपर कर्णाली जलविद्युत प्रकल्पगुंतवणूक: 13 अब्ज रुपयेभारताच्या खासगी क्षेत्रातील कंपनी GMR हा 900 मेगावॅटचा प्रकल्प बांधत आहे.3. लोअर अरुण जलविद्युत प्रकल्पगुंतवणूक: 9 अब्ज रुपयेहा 669 मेगावॅटचा प्रकल्प SJVN बांधत आहे..याशिवाय, क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्समिशन लाइन्ससाठी भारताने 5 ते 9 अब्ज रुपये गुंतवले आहेत. मुजफ्फरपुर-ढालकेबार 400 केव्ही लाइन ही भारत आणि नेपाळच्या पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये उद्घाटन केली होती. या लाइनचा नेपाळमधील भाग 13.5 दशलक्ष डॉलरच्या भारतीय कर्ज सहाय्याने बांधला गेला.पेट्रोलियम पाइपलाइनमोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइनमुळे नेपाळला ट्रकद्वारे होणारा पेट्रोल पुरवठा सुलभ होत आहे. ही पाइपलाइन जवळपास पूर्णत्वाकडे आहे, ज्यामुळे नेपाळमधील इंधन पुरवठ्याच्या जोखमी कमी होणार आहेत.कर्ज सहाय्य आणि पायाभूत सुविधाभारताने नेपाळला 1.65 अब्ज डॉलरच्या चार कर्ज सहाय्य रेषा प्रदान केल्या आहेत. यामुळे नेपाळमधील 45 रस्ते प्रकल्प, जलविद्युत आणि ट्रान्समिशन लाइन्सच्या 6 प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. याशिवाय, पर्यटन आणि नागरी उड्डयन क्षेत्रातही भारत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.द्विपक्षीय व्यापार2023-24 मध्ये भारताने नेपाळला 7,040.98 अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर नेपाळकडून भारताला 831 अब्ज डॉलरची आयात झाली. यामुळे व्यापार संतुलन भारताच्या बाजूने आहे. मात्र, नेपाळमधील वाढती अस्थिरता भारतासमोर कूटनीतिक आणि आर्थिक आव्हान उभे करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर परिस्थिती नियंत्रणात आली नाही, तर भारताचे अब्जावधी रुपये फसू शकतात आणि भारत-नेपाळ संबंधांवरही ताण येऊ शकतो..Nepal Violence: नेपाळमधील तुरुंगात तीन कैद्यांचा मृत्यू; सुरक्षा दलांसोबत संघर्ष, १५ हजारांपेक्षा जास्त कैद्यांचे पलायन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.