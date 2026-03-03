iran-israel conflict: होर्मुझमध्ये ७०० तेल टँकर अडकले! जगात तेल संकटाची भीती; भारताकडे किती दिवसांचा साठा?

नवी दिल्ली: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत तेल वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे. या भागात सुमारे ७०० हून अधिक टँकर अडकून पडले असून, त्यामुळे जगातील तेल पुरवठ्यात गंभीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इराणच्या रक्षकांनी या जलमार्गाला बंद करण्याची घोषणा केली असून, त्यातून जाणाऱ्या जहाजांना आग लावण्याची धमकी दिली आहे. परिणामी, मार्च महिन्यात या मार्गावरील तेल वाहतूक ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी झाली आहे..विंडवर्ड आणि केप्लर या संस्थांच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, १ मार्च रोजी केवळ तीन टँकर या सामुद्रधुनीतून पार पडले, जे सुमारे २.८ दशलक्ष बॅरल तेल वाहून नेत होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २ मार्चला फक्त एक छोटे टँकर आणि एक मालवाहू जहाज या मार्गातून जाऊ शकले. या सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूंना अंदाजे ७०६ गैर-इराणी टँकर थांबलेले आहेत. यापैकी ३३४ टँकर कच्चे तेल घेऊन आहेत, तर १०९ डर्टी प्रोडक्ट टँकर आणि क्लीन प्रोडक्ट जहाजे वाहून नेणारी जहाजे आहेत..जगातील सर्वात महत्त्वाची आणि अरुंद जलवाहतूक मार्गिकाहोर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची आणि अरुंद जलवाहतूक मार्गिका मानली जाते. ऊर्जा विश्लेषण कंपनी रायस्टॅड एनर्जीच्या मते, दररोज सुमारे १५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल या मार्गातून जाते, जे जागतिक तेल पुरवठ्याच्या २० टक्के इतके आहे. इराण या सामुद्रधुनीच्या उत्तरेकडे स्थित आहे, तर सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक, कतार, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांसारखे देश याच मार्गाने तेल आणि नैसर्गिक वायू निर्यात करतात. या प्रदेशातील हल्ले, विशेषतः पर्शियन आखातातील दोन जहाजांवर झालेल्या आक्रमणांमुळे निर्यात क्षमता धोक्यात आली आहे..Iran Earthquake : इराणवर आता नैसर्गिक संकट ! अमेरिका अन् इस्त्रायलचे बॉम्बहल्ले सुरु असतानाच भूकंपाने देश हादरला .पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यऊर्जा तज्ञांच्या मतानुसार, जर हे संघर्ष दीर्घकाळ टिकले तर कच्च्या तेलासह पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय क्षेत्रातही या पुरवठा खंडित होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे इराण आणि इतर पश्चिम आशियाई देशांकडून येणारा तेल पुरवठा मंदावू शकतो किंवा थांबू शकतो..भारतासाठी हे संकट विशेष चिंतेचे भारतासाठी हे संकट विशेष चिंतेचे आहे, कारण देश मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो. पेट्रोलियम मंत्रालयाने या विकसित होत असलेल्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपलब्धता आणि परवडणाऱ्या किंमती राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर उत्पादनांच्या पुरवठ्याचा आढावा घेतला..फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला संसदेत उत्तर देताना पुरी म्हणाले की, जागतिक अस्थिरतेतही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताचे धोरणात्मक तेल साठे ७४ दिवस पुरेसे आहेत. ते म्हणाले, "वेगाने विकसित होत असलेल्या देशासाठी सुरक्षित आणि व्यवहार्य तेल साठे असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा संकटांत देश असुरक्षित राहणार नाही.".Iran-Israel War: युद्धामुळे अडकलेले कोल्हापूरकर परतले, दुबई प्रशासनाने प्रत्येकाला दिलं २६ हजाराचं गिफ्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.