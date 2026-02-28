Indian Embassy in Kuwait Issues Urgent Advisory : युद्ध परिस्थितीमुळे कुवेतमधील भारतीय दूतावासाने जारी केली तातडीची सूचना, म्हटले...

Urgent Advisory for Indians in Kuwait: इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मोठ्या लष्करी हल्ल्यांनंतर इराणमध्ये तणाव शिगेला पोहोचला आहे. राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, कुवेतमधील भारतीय दूतावासाने तेथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सूचना जारी केल्या आहेत.
कुवेतमधील भारतीय दूतावासाने कुवेतमध्ये राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना सतर्क राहण्याचा आणि प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेता सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. दूतावासाने भारतीय नागरिकांना सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतीय नागरिकांना कुवेत सरकारकडून येणाऱ्या बातम्या आणि अधिकृत घोषणांवर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात येत आहे, असे या सूचनेत म्हटले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत, भारतीय नागरिक दूतावासाच्या हेल्पलाइन क्रमांक +96565501946 वर संपर्क साधू शकतात किंवा community.kuwait@mea.gov.in वर ईमेल पाठवू शकतात. या सूचनेनुसार, दूतावास सामान्यपणे कार्यरत आहे.
