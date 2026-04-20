नवी दिल्लीः होर्मुज सामुद्रधुनीत १८ एप्रिल रोजी दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर आता भारतीय हवाई दलाने एक अॅडव्हाजरी काढली आहे. पर्शियन आखाताजवळ भारतीय नौदलाच्या ७ युद्धनौका तैनात करण्यात आल्या आहेत. तर जलडमरूमध्याजवळ सुरक्षा व्यवस्था अधिक भक्कम केली आहे..भारतीय नौदलाने पर्शियन आखातात भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांसाठी नवीन अॅडव्हायझरी जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना लारक बेटापासून दूर राहण्यास आणि केवळ नौदलाच्या निर्देशानुसारच तिथून प्रवास करण्यास सांगण्यात आले आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने 'एबीपी न्यूज'ने हे वृत्त दिले आहे..भारतीय नौदल होर्मुज पार करण्यासाठी प्रतीक्षा करत असलेल्या सर्व भारतीय जहाजांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. आतापर्यंत ११ भारतीय जहाजांनी हा जलडमरूमध्य पार केला आहे. 'देश गरिमा' हे शेवटचे टँकर जहाज १८ एप्रिल रोजी हा मार्ग पार करून बाहेर पडले होते. मात्र, त्याच दिवशी इतर दोन भारतीय जहाजांवर इराणी रक्षक दलांकडून गोळीबार करण्यात आला होता, ज्यामुळे त्यांना आपला प्रवास सोडून मागे फिरावे लागले..लारक बेट हे होर्मुजच्या सर्वात अरुंद बिंदूवर स्थित असून इराणच्या तेल पायाभूत सुविधांचा एक मोठा भाग येथेच आहे. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी हे बेट अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने याच्या आसपासच्या जलक्षेत्राची अत्यंत कडक सुरक्षा केली जाते. होर्मुजमधून जाणाऱ्या जहाजांवर बंकर आणि रडार यंत्रणांच्या जाळ्याद्वारे बारकाईने लक्ष ठेवले जाते..लारक बेट हे होर्मुज बेटाच्या दक्षिणेस सुमारे ३३ किलोमीटर रुंद असलेल्या सामुद्रधुनीत स्थित आहे, जो इराण-अमेरिका संघर्षापूर्वी जागतिक तेलाच्या सुमारे २० टक्के वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा मार्ग होता. अहवालानुसार, तिथे अनेक इराणी लष्करी तळ देखील कार्यरत आहेत, जे लहान आणि वेगवान जहाजांना लक्ष्य करण्यासाठी तैनात केले जाऊ शकतात. सध्या १४ भारतीय जहाजे पर्शियन आखातात असून ती होर्मुज सामुद्रधुनी पार करण्याची वाट पाहत आहेत.