Who Is Neal Katyal: भारतीय वंशाच्या वकिलाने ट्रम्प सरकारला फोडला घाम, ट्रम्प टॅरिफविरोधात लढणारे नील कात्याल कोण?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापक टॅरिफ धोरणाला मोठा झटका दिला आहे. या ऐतिहासिक निकालामागे भारतीय वंशाचे नामवंत वकील नील कात्याल यांचा मोलाचा वाटा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर करून सर्व व्यापारी देशांवर टॅरिफ लादण्याचा प्रयत्न केला होता. कात्याल यांनी याला अन्याय्य व असंवैधानिक ठरवत जोरदार विरोध केला..सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द केल्यानंतर कात्याल यांनी आनंद व्यक्त करताना म्हटले, “आज अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या राज्याचे रक्षण केले आणि संपूर्ण देशासाठी उभे राहिले. संदेश अगदी स्पष्ट आहे, राष्ट्राध्यक्ष कितीही शक्तिशाली असले तरी आपले संविधान त्यांच्याही पुढे आहे. अमेरिकेत कर लादण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसला (संसदेला) आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही.” त्यांच्या या विधानाने संपूर्ण कायदेविषयक वर्तुळात खळबळ उडाली..Gold Rate Today: 'ट्रम्प इफेक्ट'मुळे सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; ऐन लग्नसराईत सोनं महागलं, पाहा आजचा ताजा भाव.लिबर्टी जस्टिस सेंटरचा पूर्ण पाठिंबाहा खटला छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आला होता. लिबर्टी जस्टिस सेंटरने याला पूर्ण पाठिंबा दिला. ट्रम्प यांनी फेंटानिलच्या अतिसेवनामुळे होणारे मृत्यू आणि व्यापारातील प्रचंड तोटा यांना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करत टॅरिफ आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. मात्र कात्याल यांनी हे युक्तिवाद फेटाळले. “राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा आर्थिक फायद्याच्या नावाखाली संविधानाचे उल्लंघन करता येणार नाही,” असे त्यांनी न्यायालयात ठामपणे मांडले..निकालानंतर कात्याल म्हणाले, “आमच्या याचिकेतील प्रत्येक मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. हे केवळ एका राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध नाही, तर संपूर्ण अध्यक्षीय पदाच्या मर्यादेबाबतचे प्रकरण आहे. गेल्या २५० वर्षांपासून आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायालय आजही आपल्या मूलभूत मूल्यांचे रक्षण करत आहे, हे पाहून मन भरून येते.”.५० हून अधिक खटल्यांमध्ये युक्तिवादनील कात्याल यांचा जन्म शिकागोमध्ये झाला. त्यांचे आई-वडील भारतीय स्थलांतरित डॉक्टर आणि इंजिनिअर आहेत. डार्टमाउथ कॉलेज व येल लॉ स्कूलमधून उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश स्टीफन ब्रेयर यांचे क्लर्क म्हणून काम केले. २०१० मध्ये राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी त्यांची कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर त्यांनी संघीय सरकारचे प्रतिनिधित्व करत सर्वोच्च न्यायालय व अपीलीय न्यायालयांसमोर अनेक महत्त्वाचे खटले लढवले. आजपर्यंत ५० हून अधिक खटल्यांमध्ये त्यांनी युक्तिवाद केला आहे..अमेरिकेच्या घटनात्मक इतिहासात एक नवी पर्वणीया निकालाने अमेरिकेच्या घटनात्मक इतिहासात एक नवी पर्वणी निर्माण झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने व्यापार धोरणासाठी वापरलेल्या आपत्कालीन अधिकारांचा दुरुपयोग रोखण्यात कात्याल यशस्वी झाले. छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला..सुप्रीम कोर्टाचा दणका तरी ट्रम्प ऐकेनात, आता जगावर लावला १० टक्के ग्लोबल टॅरिफ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.