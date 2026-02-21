ग्लोबल

Who Is Neal Katyal: भारतीय वंशाच्या वकिलाने ट्रम्प सरकारला फोडला घाम, ट्रम्प टॅरिफविरोधात लढणारे नील कात्याल कोण?

Indian origin lawyer USA Neal Katyal: ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या धक्क्यानंतर भारतीय वंशाचे प्रख्यात वकील नील कात्याल पुन्हा चर्चेत; राष्ट्राध्यक्ष अधिकारांच्या मर्यादांवर ऐतिहासिक निर्णय.
Indian-Origin Lawyer Neal Katyal Stuns Donald Trump: The Legal Battle That Shook U.S. Tariff Power

Indian-Origin Lawyer Neal Katyal Stuns Donald Trump: The Legal Battle That Shook U.S. Tariff Power

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापक टॅरिफ धोरणाला मोठा झटका दिला आहे. या ऐतिहासिक निकालामागे भारतीय वंशाचे नामवंत वकील नील कात्याल यांचा मोलाचा वाटा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर करून सर्व व्यापारी देशांवर टॅरिफ लादण्याचा प्रयत्न केला होता. कात्याल यांनी याला अन्याय्य व असंवैधानिक ठरवत जोरदार विरोध केला.

