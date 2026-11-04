Suhas Subramanyam: कोण आहेत भारतीय वंशाचे सुहास सुब्रमण्यम? अमेरिकेत डंका! ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला चारली धूळ!

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांमध्ये भारतीय वंशाच्या सुहास सुब्रमण्यम यांनी मोठे यश मिळवले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव करत त्यांनी प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. सुहास यांनी ६१.५ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवत प्रतिस्पर्ध्यांवर मोठी आघाडी घेतली. तर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डेव्ह बेकविथ यांना केवळ ३६.४ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. या निकालामुळे ट्रम्प यांना राजकीय धक्का बसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..ट्रम्प यांच्या पक्षाला मोठा धक्काअमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी हे निकाल महत्त्वाचे ठरत आहेत. या निवडणुकांमुळे त्यांच्या सरकारच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका निर्माण होणार नसला, तरी मतदारांमध्ये सरकारबाबत नाराजी असल्याचे निवडणूक निकालांतून दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाचे सुहास सुब्रमण्यम यांनी व्हर्जिनियाच्या १० व्या जिल्ह्यातून विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे..सुहास सुब्रमण्यम यांचे भारताशी काय नाते?सुहास सुब्रमण्यम यांचे आई-वडील भारतीय वंशाचे आहेत. त्यांचा जन्म अमेरिकेतील ह्यूस्टन येथे झाला. शिक्षण घेत असताना त्यांनी समाजकार्याच्या क्षेत्रातही सक्रिय सहभाग नोंदवला. न्यू ऑर्लिन्स येथील टुलान विद्यापीठात त्यांनी समाजकार्याचा अभ्यास केला. याच काळात कतरिना चक्रीवादळामुळे प्रभावित झालेल्या समुदायांच्या पुनर्बांधणीसाठी त्यांनी स्वयंसेवकांना एकत्र आणण्याचे काम केले..त्यानंतर त्यांनी कॅपिटल हिलवर धोरण सल्लागार म्हणून जबाबदारी सांभाळली. या भूमिकेत असताना लाखो अमेरिकन नागरिकांच्या आरोग्यसेवेशी संबंधित विषयांवर त्यांनी काम केले आणि या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या. स्थलांतरविषयक सुधारणांना पाठिंबा मिळावा यासाठी विविध पक्षांमधील नेत्यांची आघाडी उभी करण्यातही त्यांनी योगदान दिले..इराण-अमेरिका युद्धाची झळ भारतीयांना! ओमानजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला, गुजरातच्या नाविकाचा मृत्यू.ओबामा यांच्या व्हाईट हाऊसमध्येही केले कामसुहास सुब्रमण्यम यांनी नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठातून सन्मानपूर्वक कायद्याची पदवी मिळवली. त्यानंतर बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये तंत्रज्ञान धोरण सल्लागार म्हणून काम केले. व्हाईट हाऊसमधील कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी लाउडन काउंटीमध्ये स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू केला. याशिवाय स्वयंसेवक म्हणून तसेच अग्निशमन दलातही त्यांनी सेवा बजावली..२०१९ पासून राजकीय कारकीर्दीला सुरुवातसुहास यांच्या राजकीय प्रवासाला २०१९ मध्ये महत्त्वाचे वळण मिळाले. त्या वर्षी त्यांची व्हर्जिनिया जनरल असेंब्लीवर निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी व्हर्जिनिया स्टेट सेनेटचे सदस्य म्हणूनही काम पाहिले. पुढे २०२४ मध्ये त्यांची अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहावर निवड झाली. आता मध्यावधी निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळवत त्यांनी आपले राजकीय स्थान मजबूत केले आहे. माजी सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि कष्टकरी कुटुंबांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे, त्यासाठी निधी उभारणे आणि संबंधित कायद्यांचा मसुदा तयार करणे, अशा कामांमध्येही त्यांचा सहभाग राहिला आहे..US Midterm Elections 2026 : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांना मोठा धक्का? डेमोक्रॅट्सच्या विजयाने सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.