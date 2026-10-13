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IndiGo Flight Cancellation: इंडिगोचा मोठा निर्णय! 'त्या' देशाकडे जाणारी उड्डाणे १७ ऑक्टोबरपर्यंत रद्द

Indigo flights To Saudi Arabia Cancelled: सौदी अरेबियातील चिघळलेल्या परिस्थितीमुळे रियाध, जेद्दा, दम्माम आणि मदिना या चार शहरांना जाणारी आणि तिथून येणारी सर्व उड्डाणे इंडिगो एयरलाईन्सकडून रद्द करण्यात आली आहेत.
IndiGo Airlines aircraft at an international airport after the airline announced cancellation of several international flights

IndiGo Airlines aircraft at an international airport after the airline announced cancellation of several international flights

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai : तुम्ही जर विमान प्रवास करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण सौदी अरेबियातील चार शहरांना जाणारी आणि तिथून येणारी विमान उड्डाणे रद्द करण्याचा निर्णय इंडिगो एअरलाईन्सने घेतला आहे. इंडिगोच्या या निर्णयमुळे सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या आणि तेथून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांचे नियोजन बिघडण्याची शक्यता आहे.

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