IndiGo Flight Cancellation: इंडिगोचा मोठा निर्णय! 'त्या' देशाकडे जाणारी उड्डाणे १७ ऑक्टोबरपर्यंत रद्द

Mumbai : तुम्ही जर विमान प्रवास करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण सौदी अरेबियातील चार शहरांना जाणारी आणि तिथून येणारी विमान उड्डाणे रद्द करण्याचा निर्णय इंडिगो एअरलाईन्सने घेतला आहे. इंडिगोच्या या निर्णयमुळे सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या आणि तेथून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांचे नियोजन बिघडण्याची शक्यता आहे. .Saudi Arabia Yemen Conflict : सौदी अरेबियातील दोन विमानतळांवर हल्ले; ३ जणांचा मृत्यू, ३६ जखमी, हुथींनी घेतली जबाबदारी.इंडिगोने सौदी अरेबियातील बिघडलेल्या परिस्थितीचा विचार करून रियाध, जेद्दा, दम्माम आणि मदिना या चार शहरांसाठीची विमान उड्डाणे १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत रद्द करण्यात आल्याचे कंपनीने आज स्पष्ट केले. इंडिगोबरोबरच एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि अकासा एअर या कंपन्यांनीही आपली सौदीची उड्डाणे १७ तारखेपर्यंत रद्द केली आहेत किंवा स्थगित केली आहेत..IndiGo Winter Schedule : प्रवाशांना मोठा झटका! बेळगाव-दिल्ली विमानसेवेला 'विंटर' ब्रेक; इंडिगो कंपनीकडून सेवांमध्ये बदल, आता आठवड्यातून तीनच उड्डाणे.प्रवाशांनी विमानतळाकडे निघण्यापूर्वी आपल्या उड्डाणाची सद्यस्थिती तपासावी, असे इंडिगोने म्हटले आहे. तिकीट बुक करताना दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर किंवा ई-मेलवर कंपनीकडून वेळोवेळी अपडेट्स पाठवले जात आहेत. .सौदीतील परिस्थितीमुळे निर्णयसौदी अरेबियातील परिस्थिती बिघडल्याने विमानसेवेवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः राजधानी रियाध येथील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कामकाज १७ ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. विमानतळाची सुरक्षितता आणि उड्डाणांसाठी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कंपनीने सांगितले..येमेनमधील इराणसमर्थक हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांनंतर या भागातील हवाई वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. रियाध विमानतळावरील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर अनेक विमान कंपन्यांनी सौदी अरेबियातील काही शहरांसाठीची उड्डाणे रद्द केली आहेत किंवा स्थगित केली आहेत. त्याचा फटका आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेलाही बसला आहे..प्रवाशांनी काय करावे?इंडिगोच्या प्रवाशांनी विमानतळावर जाण्यापूर्वी कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर फ्लाइट स्टेटस तपासणे आवश्यक आहे. उड्डाणाच्या वेळेत किंवा स्थितीत बदल झाल्यास बुकिंगच्या वेळी नोंदवलेल्या संपर्क क्रमांकावर कंपनीकडून माहिती दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.