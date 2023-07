International Friendship Day : आयुष्यात आई-वडिलांचं, बहिण-भावाचं जसं भावनिक नातं फार महत्वाचं असतं तसं मित्र मैत्रिणींचंसुद्धा सुंदर नातं असतं. शाळेत पहिलं पाऊल ठेवताना मनात असलेली शिक्षकांची, विविध चेहऱ्याच्या मुलांची भिती ते एकदा ते सगळे मित्र झालेत की त्यांची रंगणारी मैफिल हा सगळ्यांच्या आयुष्यातील रंजक प्रवास असतो. आज आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस. त्यानिमित्ताने तुमच्या जिव्हाळ्याच्या सगळ्या मित्र मैत्रिणींना हे खास संदेश पाठवून तुमचं प्रेम व्यक्त करा.

1) आयुष्यात खूप मित्र मैत्रिणी आहेत, पण तू माझ्यासाठी खास आहेस

मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

2) आयुष्यात कोणी नसलं तरी एक मित्र पुरेसा आहे

साथ देणारं नसलं कुणी तरी मला मैत्रीवर भरवसा आहे

मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

3) मैत्री नावाच्या नात्याची वेगळीच असते जाणीव

होऊ देत नाही तो दु:खाची उणीव

मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

4) रक्ताची नाती जन्माने मिळतात

मनाने जुळतात

पण नाती नसताना ही जी बंधनं जुळतात

त्या रेशमी बंधनांना

मैत्री म्हणतात

5) मैत्री हसणारी असावी

मैत्री चिडवणारी असावी

प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी

एक वेळेस ती भांडणारी असावी पण कधीच बदलणारी नसावी

5) मनाच्या तारा जुळून आलेल्या

सहवासाचा एक मधुर राग छेडलेला

संगतीत तुझ्या फुललेले जीवन

तुझ्या माझ्या मैत्रिचा वेल गगनाशी भिडलेला (Friends)

काही इंग्रजी संदेश

1) "Nothing is nicer than having someone who APPRECIATES you in the smallest things. ACCEPTS you in times of hardships. COMFORTS you when you’re troubled, LOVES you no matter what and is Simply HAPPY for having you in their life."

2) Happy Friendship Day, my buddy! You are someone I can count on in every step of my life. May our beautiful friendship last forever!" (Friendship Day)

3) Some people are so special in our lives that it’s hard to imagine existing in a universe without them. Happy friendship day, my friend!"

4) My life would be so boring without you, for all the tolerance you have shown with me, all the love, I just want to thank you for being my best friend. Happy Friendship day!"