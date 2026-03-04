Iran Islamic Revolution: १९७८ चा रक्तरंजित उठाव… इराणमध्ये कशी झाली इस्लामिक राजवटीची सुरुवात, काय आहे इतिहास?

इराणच्या इतिहासात अशा अनेक क्रांत्या घडल्या आहेत, ज्या एखाद्या छोट्याशा घटनेपासून सुरू होऊन शतकानुशतकांच्या हुकूमशाहीला उद्ध्वस्त करतात. १८ फेब्रुवारी १९७८ हा असाच एक ऐतिहासिक दिवस ठरला. इराणी कॅलेंडरनुसार २९ बहमन १३५६ रोजी अझरबैजान प्रांताची राजधानी तब्रिज या शहरात रक्तरंजित उठाव झाला. या घटनेला ‘तब्रिज उठाव’ म्हणून ओळखले जाते. शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांच्या राजवटीच्या अंताची सुरुवात याच दिवशी झाली असे मानले जाते..या उठावाच्या मूळ एक महिना आधी, जानेवारी १९७८ मध्ये घडलेल्या घटनेत दडले आहे. इराणच्या पवित्र शहर कोममध्ये सरकारी वृत्तपत्राने निर्वासित धार्मिक नेते अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी यांच्याविरुद्ध अत्यंत अपमानास्पद लेख प्रसिद्ध केला. या लेखाविरुद्ध मदरशांतील विद्यार्थ्यांनी आणि धार्मिक नेत्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने केली. मात्र शाहच्या पोलिस दलाने या जमावावर निर्घृण गोळीबार केला आणि अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला..चाळीसाव्या दिवशी शोकसभेचे आयोजनशिया इस्लामच्या परंपरेनुसार मृत्यूनंतर चाळीसाव्या दिवशी शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. कोममधील मृत विद्यार्थ्यांच्या स्मृतीत १८ फेब्रुवारी १९७८ हा चाळीसावा दिवस होता. धर्मगुरू अयातुल्ला शरीयतमदारी यांनी या दिवशी देशभरातील लोकांना काम बंद ठेवून मशिदींमध्ये शांततेने शोक व्यक्त करण्याचे आवाहन केले..उत्स्फूर्त प्रतिसादतब्रिज शहरात या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सकाळपासून पूर्ण बंद पाळला गेला. काळ्या कपड्यांतल्या लोकांची मोठी गर्दी मुख्य मशिदी (मस्जिद-ए-किझली) कडे वळली. परंतु शाहच्या पोलिस आणि गुप्तचर संस्था सावकने मशिदीचे दरवाजे बंद करून ठेवले होते. जमावाने प्रवेश मागितला तेव्हा एका पोलिस अधिकाऱ्याने अपमानजनक वर्तन केले. यावेळी २२ वर्षीय विद्यार्थी मोहम्मद ताजल्ली याने अधिकाऱ्याला विरोध केला. अधिकाऱ्याने तात्काळ पिस्तूल काढून ताजल्लीच्या छातीत गोळी झाडली आणि तो जागीच ठार झाला..Israel-Iran war: इस्त्राईल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल संपणार; अफवांमुळे पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा.शांततापूर्ण जमावात प्रचंड संताप उसळलात्या तरुणाच्या रक्ताने माखलेला मृतदेह पाहताच शांततापूर्ण जमावात प्रचंड संताप उसळला. शोक समारंभ एका हिंसक उठावात रूपांतरित झाला. बंडखोरांनी शाहच्या राजवटीशी संबंधित प्रतीकांवर हल्ला चढवला. म्हणजे चित्रपटगृहे, लक्झरी हॉटेल्स, मद्य विक्रीची दुकाने, शाहच्या ‘रस्ताखिज’ पक्षाची कार्यालये आणि बँकांना आग लावण्यात आली.पोलिस दल हा जमाव रोखण्यास असमर्थ ठरला. शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांना ही बातमी समजताच ते घाबरले. त्यांनी ताबडतोब शहरात सैन्य पाठवले. पहिल्यांदाच तब्रिजच्या रस्त्यांवर लष्करी टँक आणि चिलखती वाहने दिसली. सैन्याने निदर्शकांवर अंधाधुंद गोळीबार केला. अनेक तासांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर सैन्याने शहरावर नियंत्रण मिळवले. सरकारी आकडेवारीनुसार यामध्ये १२ लोक मारले गेले, परंतु स्वतंत्र साक्षीदार आणि अहवालांनुसार शंभरहून अधिक लोक ठार झाले आणि शेकडो जण गंभीर जखमी झाले..शाहच्या मनातील भ्रम संपुष्टातहा उठाव केवळ एक दंगल नव्हता. त्याने शाहच्या मनातील भ्रम संपुष्टात आणला की कोमचा विरोध केवळ काही मूठभर लोकांचा आहे. तब्रिजने संपूर्ण इराणला स्पष्ट संदेश दिला की शाहची सत्ता अजिंक्य नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या घटनेमुळे ‘चाळीस दिवसांचे निषेध चक्र’ सुरू केले. प्रत्येक चाळीस दिवसांनी नव्या शहरांत मृत विद्यार्थ्यांच्या स्मृतीत निदर्शने होऊ लागली. पोलिस गोळीबार करत, लोक मरण पावत आणि पुन्हा चाळीस दिवसांनी नव्या ठिकाणी उठाव. हे चक्र एका महापुरासारखे वाढत गेले. जानेवारी १९७९ मध्ये शाह देश सोडून पळून गेला आणि ११ फेब्रुवारी १९७९ रोजी इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती पूर्णपणे यशस्वी झाली..Iran India Oil Supply : इराणकडून भारतात येणारा ‘होर्मुझ’ सामुद्रमार्ग बंद, फक्त ४५ दिवसांचा इंधनसाठा; केपलर संस्थेची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.