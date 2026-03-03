Iran Oman Sea Attack : ओमानच्या समुद्रात इराणचा हल्ला; भारतीय जहाज लक्ष्य, तीन जणांचा मृत्यू

ओमानच्या सागरी हद्दीत इराणच्या युद्धजन्य कारवायांमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर तसेच इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या निधनानंतर, इराणने जहाजांवर हल्ले सुरू केले. या घटनेत एका भारतीय जहाजावर झालेल्या भयंकर हल्ल्यात किमान तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर २० पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ओमानमधील भारतीय दूतावासाने या घटनेची अधिकृत पुष्टी केली आहे. दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, एमकेडी व्योम या जहाजावरील तीन भारतीय क्रू सदस्यांचा या हल्ल्यात अंत झाला. सध्या, ओमानी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने जहाजावरील अन्य भारतीयांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत..एमकेडी व्योम हे जहाज मार्शल आयलंड्सचा ध्वज फडकवत असून, ते मस्कट बंदरापासून अंदाजे ५२ नॉटिकल मैल अंतरावर होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जहाजावरील उर्वरित २१ क्रू सदस्यांना यशस्वीपणे वाचवण्यात आले आहे. या दुर्दैवी घटनेत मृत्यू पावलेल्या भारतीय क्रू सदस्यांच्या निधनाबद्दल ओमानमधील भारतीय दूतावासाने गहन शोक व्यक्त केला आहे. ओमानच्या सरकारी वृत्त संस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात जहाजाच्या मुख्य इंजिन कक्षात प्रचंड स्फोट झाला, ज्यामुळे आग भडकली आणि एका क्रू सदस्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर, सागरी सुरक्षा केंद्राच्या समन्वयाने, २१ क्रू सदस्यांना पनामा ध्वजांकित एमव्ही सँड नावाच्या व्यावसायिक जहाजाद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. यात १६ भारतीय, चार बांगलादेशी आणि एक युक्रेनियन नागरिकाचा समावेश आहे..Iran-Israel War : इराण-इस्राईल संघर्षाची नाशिकला झळ; परदेशात अडकलेल्या नागरिकांच्या शोधासाठी धावपळ.ओमानच्या रॉयल नेव्हीचे जहाज सध्या या खराब झालेल्या टँकरच्या परिसराचे काटेकोर निरीक्षण करत आहे. तसेच, या भागातून जाणाऱ्या इतर जहाजांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि सूचना देण्यात येत आहेत. या टँकरमध्ये सुमारे ५९,४६३ मेट्रिक टन माल लादलेला होता. विशेष म्हणजे, या घटनेच्या एक दिवस आधी होर्मुझ सामुद्रधुनीत आणखी एका तेल टँकरवर असाच हल्ला झाला होता. एमव्ही स्कायलाईट नावाच्या या टँकरवर झालेल्या हल्ल्यात चार क्रू सदस्य जखमी झाले असून, त्यात भारत आणि इराणचे नागरिक आहेत..सोमवारी, ओमानमधील भारतीय राजनैतिक मिशनने जाहीर केले की, ते स्थानिक प्रशासनाशी सतत संपर्कात आहेत. एमव्ही स्कायलाईट घटनेनंतर बेपत्ता झालेल्या क्रू सदस्यांच्या शोधासाठी मोहीम राबवली जात आहे. या बेपत्ता दोन सदस्यांपैकी एक भारतीय नागरिक असल्याचे समजते. या सर्व घटनांनी पश्चिम आशियातील तणाव वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर दिसून येत आहे..कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उलाढालया संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उलाढाल झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेल आणि वायू वाहतूक खंडित झाल्याने सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत तीव्र वाढ नोंदवली गेली. अमेरिकेतील तेल किंमत ७.६ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ७२.१२ डॉलर झाली, तर आंतरराष्ट्रीय मानदंड असलेल्या ब्रेंट क्रूडची किंमत ८.६ टक्क्यांनी उंचावून प्रति बॅरल ७९.११ डॉलरपर्यंत पोहोचली. याशिवाय, युरोपातील नैसर्गिक वायूच्या फ्युचर्स किमतीत ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. हे मुख्यत्वे कतार या प्रमुख द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठादाराने उत्पादन थांबवल्यामुळे घडले आहे. या घटनांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला असून, भविष्यात आणखी अस्थिरता येऊ शकते..Iran-Israel War: खामेनेई यांचं भारतातल्या 'या' गावाशी होतं खास कनेक्शन; मृत्यूची बातमी कळताच गावावर शोककळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.