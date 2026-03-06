US-Israel-Iran War: अमेरिका, इस्राईलसाठीच होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद; इराणचा निर्णय, तेल आयातीत भारताला दिलासा

तेहरान : ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी अमेरिका, इस्राईल, युरोपीय देश आणि त्यांच्या पाश्चात्त्य सहकारी देशांच्या जहाजांसाठीच बंद करण्यात आली आहे,’ असे इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने गुरुवारी जाहीर केले. इराणच्या सरकारी माध्यम संस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या तेलपुरवठ्यासाठी दिलासा मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. .आखातात संघर्ष सुरू झाल्यापासून जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या सागरी मार्गांपैकी असलेल्या या मार्गाबाबत अनेक दिवस अनिश्चितता होती. इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर येथून होणारी वाहतूक ठप्प झाली आहे..Iran War: इराण-इस्रायलच्या लढाईत भारताला फटका! चार दिवसांत मोठं आर्थिक नुकसान, धक्कादायक आकडेवारी समोर.रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संबंधित ठरावांनुसार, युद्धकाळात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीचे नियमन करण्याचा अधिकार इराणला आहे. अमेरिका, इस्राईल, युरोप आणि त्यांच्या समर्थक देशांची कोणतीही जहाजे या जलमार्गात आढळल्यास त्यांच्यावर निश्चितपणे हल्ला केला जाईल, असे रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे..अमेरिका आणि इस्राईल यांनी शनिवारी इराणविरुद्ध संयुक्त लष्करी कारवाई सुरू केल्यानंतर तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठा व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. फक्त चीनच्या ध्वजाखालील जहाजांनाच या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली जाईल, असे दोन दिवसांपूर्वी इराणने स्पष्ट केले होते..इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी केली पूर्ण बंद, जहाज पेटवून देण्याचा इशारा; तेलाच्या किंमतीचा भडका उडणार, आशियाई देशांना फटका.कधीही पूर्ण बंद नाहीहोर्मुझची सामुद्रधुनी जगभर समुद्रमार्गाने होणाऱ्या एकूण तेलाच्या वाहतुकीचा अत्यंत महत्त्वाचा आधार मानली जाते. मात्र, अभ्यासकांच्या मते या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी झाली तरी आशिया आणि युरोपमधील मुख्य सागरी व्यापार मार्गांवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही. इतिहासात होर्मुझची सामुद्रधुनी कधीही व्यापारी जहाजांसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नाही. अगदी १९८० ते १९८८ दरम्यानच्या विविध इराण-इराक युद्धातही ती बंद नव्हती. तेलवाहू जहाजांवर वारंवार हल्ले झाले तरी व्यापारी जहाजांची ये-जा या काळात सुरूच राहिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.