Iran Missile Strike: इराणने थेट अमेरिकेचा डोळा भेदला! अब्जावधींची क्षेपणास्त्र चेतावणी प्रणाली उद्ध्वस्त, युद्धाला धोकादायक वळण

मध्य पूर्वेतील तणावाने भयंकर रूप धारण केले आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर युद्धाची तीव्रता वाढली असताना, इराणने आखाती देशांवर आपले हल्ले सुरू ठेवले आहेत. याच दरम्यान अमेरिकेने हिंदी महासागरात एका इराणी जहाजाला बुडवले, ज्यात ८० हून अधिक जणांचा बळी गेला. मात्र, या पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिकेला मोठा झटका दिल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इराणी हल्ल्यात कतारमधील अमेरिकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्र पूर्व चेतावणी प्रणालीला गंभीर नुकसान झाले आहे. या प्रणालीला त्या प्रदेशातील अमेरिकेचा 'डोळा' असे संबोधले जाते..प्रणालीची किंमत सुमारे १.१ अब्ज डॉलर्स इतकीया प्रणालीची किंमत सुमारे १.१ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ती अमेरिकेच्या संपूर्ण क्षेपणास्त्र संरक्षण नेटवर्कचा प्रमुख घटक मानली जाते. हल्ल्यामुळे मध्य पूर्वेतील अमेरिकन तैनातीला मोठा फटका बसला असून, संभाव्य क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा वेळेवर शोध घेण्याची क्षमता कमकुवत झाली आहे. उपग्रह छायाचित्रांमधूनही या नुकसानीची माहिती मिळाली आहे. प्लॅनेट लॅब्सने प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रांमध्ये यूएस स्पेस फोर्सच्या AN/FPS-132 (ब्लॉक ५) बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पूर्व चेतावणी रडार प्रणालीभोवती झालेली हानी आणि अग्निशमन कार्ये स्पष्ट दिसत आहेत. ही प्रणाली मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या सैन्याने चालवलेल्या सर्वात मोठ्या क्षेपणास्त्र चेतावणी रडारपैकी एक आहे..Petrol-Diesel Shortage Explained: भारतात पेट्रोल-डिझेल टंचाई येणार का? की ही फक्त अफवा? खरं काय?.अचूक क्षेपणास्त्र हल्लाइराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) या कारवाईला अचूक क्षेपणास्त्र हल्ला असल्याचे वर्णन केले आहे. काही लष्करी तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, कमी खर्चाच्या हल्ल्याच्या ड्रोनचा, कदाचित शाहेद प्रकारातील, वापर झाला असावा. क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यांच्या एकाच वेळी झालेल्या मोठ्या हल्ल्यादरम्यान ड्रोनने संरक्षण कवच भेदून आत प्रवेश केला असल्याचे अहवाल सांगतात.या नुकसानीचे महत्त्व समजून घेणे गरजेचे आहे. ही रडार प्रणाली अमेरिकन कंपनी रेथियनने UEWR कार्यक्रमांतर्गत तयार केली आहे. तिची कार्यक्षमता ५,००० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि इतर हवाई धोक्यांचा मागोवा घेण्याची आहे. कतारमधील तिचे स्थान धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. येथून ती इराण, इराक, सीरिया, तुर्की, मध्य आशियातील काही भाग आणि हिंद महासागरावर सतत नजर ठेवू शकते. त्यामुळे या हल्ल्याचा परिणाम केवळ एका लष्करी तळापुरता मर्यादित राहणार नाही..ही प्रणाली अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षणासाठी अत्यावश्यकअमेरिकेचे माजी लष्करी अधिकारी कर्नल डग्लस मॅकग्रेगर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर सांगितले की, इराणने अमेरिकेच्या 'डोळ्यांनाच' लक्ष्य केले आहे. ही प्रणाली अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षणासाठी अत्यावश्यक आहे. भू-राजकीय विश्लेषक ब्रायन अॅलन यांनीही या हल्ल्याचे दूरगामी धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात, असे मत व्यक्त केले आहे..मोठ्या रडार प्रणालीचे नुकसानलष्करी तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेकडे उपग्रह आणि इतर रडार यंत्रणांचे जागतिक नेटवर्क उपलब्ध आहे. तरीही AN/FPS-132 सारख्या कायमस्वरूपी आणि मोठ्या रडार प्रणालीचे नुकसान झाल्यास प्रादेशिक देखरेखीत व्यत्यय येऊ शकतो. अशा प्रणाली बदलणे किंवा पुन्हा बसवणे सोपे नसते. त्यामुळे क्षेपणास्त्र मागोवा आणि ट्रॅकिंग क्षमता काही काळासाठी कमजोर राहू शकते. ही बाब विशेषतः महत्त्वाची आहे कारण जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याशी संबंधित अनेक प्रमुख अमेरिकन लष्करी तळ आणि महत्त्वाचे समुद्री मार्ग या प्रदेशातच आहेत..Iran Israel War : इराणवर भारतीय तळांवरून हल्ले? अमेरिकन कर्नलच्या दाव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचं निवेदन, काय आहे सत्य?.