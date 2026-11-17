Washington: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष नव्या वळणावर पोहचला आहे. आता अमेरिकेला वेगळीच भीती सतावू लागली आहे. इराणकडून छुप्या पद्धतीने हल्ले करून अमेरिकेतील बड्या नेत्यांना टार्गेट करण्याचा प्लॅन आखला जात असल्याचा संशय अमेरिकी तपास यंत्रणांना आहे. इराणाने आपली अतिशय भयानक अस्त्रे त्यासाठी बाहेर काढली असून, ती अमेरिकेत पोहचली देखील असल्याचे दावा अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे इराण काहीतरी मोठा धमाका करण्याच्या तयारीत असल्याचा अमेरिकेला संशय आहे..इराणकडून अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा कट आखला जात असल्याची माहिती अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली आहे. या हल्ल्यासाठी डर्टी बॉम्ब किंवा रासायनिक शस्त्रांचा वापर केला जाऊ शकतो, असा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे. या माहितीनंतर अमेरिकेने संभाव्य हल्ल्याची ठिकाणे आणि लक्ष्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन तयारीही वाढवण्यात आली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Rahul Gandhi: कोर्टाच्या आधाराने निवडणूक आयोगावर निशाणा ;‘एसआयआर’संदर्भातील ४८ प्रश्नांसाठी राहुल गांधींचा अर्ज.अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना इराणशी संबंधित काही पुरावे मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अमेरिकेत बॉम्ब तयार करण्यासाठी आवश्यक साहित्य साठवून ठेवले असण्याची शक्यता या माहितीतून व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, इराण कडून असा हल्ला प्रत्यक्षात घडवून आणणे शक्य आहे का, याबाबत अमेरिकी अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. हल्ल्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधने इराणकडे आहेत का, याचाही तपास केला जात आहे..Devendra Fadnavis: अजित पवारांच्या अपघाताचा चौकशी अहवाल लवकर यावा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षा.ट्रम्प प्रशासनातील अधिकारी लक्ष्यावर?संभाव्य हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन गेल्या आठवड्यात अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका झाल्याचे वृत्त आहे. या बैठकींमध्ये संभाव्य हल्ल्याचा सामना कसा करायचा, यावर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या सीक्रेट सर्व्हिसने अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांना त्यांच्या निवासस्थानावरून लष्करी निवासस्थानी हलवल्याचे वृत्त सीएनएनने दिले आहे..व्हाइट हाऊसने काय सांगितले?या संभाव्य धोक्याबाबत व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या लॉरेन बिस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्व संभाव्य धोक्यांवर प्रशासनाचे लक्ष असून, त्यानुसार सुरक्षा यंत्रणा काम करत आहेत. मात्र, सध्या अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर कोणताही ठोस किंवा विश्वासार्ह तातडीचा धोका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या मते इराणने अमेरिकेत आधीपासूनच किरणोत्सर्गी किंवा रासायनिक घटक लपवून ठेवले असण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक स्फोटकांमध्ये अशा घटकांचा वापर करून हल्ला केला जाऊ शकतो, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे..काय असतो डर्टी बॉम्ब?डर्टी बॉम्ब आणि अणुबॉम्ब या दोन्हींमध्ये किरणोत्सर्गी पदार्थांचा संदर्भ येतो. मात्र, त्यांची रचना आणि कार्यपद्धती पूर्णपणे वेगळी असते. अणुबॉम्बमध्ये अणुविखंडनाच्या प्रक्रियेतून प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते. त्यामुळे त्याची विध्वंसक क्षमता मोठी असते. डर्टी बॉम्ब हा सामान्य स्फोटकासारखाच असतो. मात्र, त्याच्या स्फोटातून किरणोत्सर्गी पदार्थ परिसरात पसरू शकतात. त्यामुळे आसपासची इमारत, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे दूषित होण्याचा धोका असतो. .डर्टी बॉम्बच्या स्फोटामुळे होणारी तात्काळ जीवितहानी प्रामुख्याने स्फोटामुळे होते; किरणोत्सर्गामुळे नाही. मात्र, स्फोटानंतर पसरलेल्या किरणोत्सर्गी पदार्थांच्या संपर्कात आल्यास लोकांना गंभीर आरोग्यविषयक त्रास होऊ शकतो. बाधित परिसर रिकामा करावा लागू शकतो. त्या भागाची तपासणी आणि स्वच्छता करण्यासाठीही मोठी यंत्रणा उभी करावी लागते. त्यामुळे डर्टी बॉम्बचा धोका केवळ स्फोटापुरता मर्यादित नसतो. मोठ्या प्रमाणावर भीती निर्माण करणे आणि परिसर दीर्घकाळ वापरण्यायोग्य न राहणे, हेही अशा हल्ल्याचे गंभीर परिणाम असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.