Iran-Israel War: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणकडून भारताला तेलाची बंपर ऑफर; 'अशी' होणार डील...

Gas Shortage: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील अनेक देशांमध्ये तेल आणि गॅसचं संकट निर्माण झालं आहे. भारतातही मोठ्या प्रमाणावर इंधन संकट उभं राहण्याची शक्यता निर्माण झालीय. त्यातच आता एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आलीय. .इराणने भारताला कच्च्या तेलाची मोठी ऑफर दिली असून गेल्या ५ वर्षांपासून बंद असलेली इराणमधील तेल आयात पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारतीय रिफायनरींना इराणकडून कच्च्या तेलाची विशेष ऑफर मिळाली आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने २०१९ पासून इराणकडून तेल खरेदी करणे बंद केले होते..भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि उपभोक्ता देश असल्याने इराणची ही ऑफर भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जातेय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, इराणने 'ICE ब्रेंट'च्या तुलनेत प्रति बॅरल ६ ते ८ डॉलर प्रीमियमवर तेलाची ऑफर दिली आहे. मालाची डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत पैसे द्यावे लागतील..विशेष म्हणजे इराणने डॉलरमध्ये पेमेंट मागितले असले तरी काही व्यापारी भारतीय रुपयांमध्येही पेमेंट स्वीकारण्यास तयार असल्याचे समजते. भारतीय रिफायनरींकडे या खरेदीसाठी साधारण एक महिन्याचा कालावधी आहे.इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद केल्याने केवळ कच्च्या तेलाचाच नाही, तर भारतात एलपीजीचादेखील मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी इराणचा हा प्रस्ताव दिलासादायक ठरू शकतो, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत..दुसरीकडे अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने समुद्रात अडकलेल्या इराणी तेलाच्या खरेदीसाठी ३० दिवसांची विशेष सवलत जाहीर केली आहे. ही सवलत २० मार्चपर्यंत लोड झालेल्या आणि १९ एप्रिलपर्यंत उतरवल्या जाणाऱ्या जहाजांसाठी लागू असेल. भारतीय कंपन्यांना कायदेशीर अडचणींशिवाय हे तेल खरेदी करता येणार आहे.