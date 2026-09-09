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Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'चं सोडा, इराणची नवीनच खेळी; अरबी समुद्रापर्यंत ‘रेस्ट्रिक्टेड झोन’ करण्याची योजना, जगावर नवं संकट

Iran Declares Restricted Zone from Chabahar to Arabian Sea: या प्रतिबंधित सागरी क्षेत्रातून जाणाऱ्या संशयित किंवा अमेरिकेशी संबंधित जहाजांवर कडक निर्बंध लादण्याची आणि कारवाई करण्याची तयारी इराणने केली आहे.
iran america war

iran america war

esakal

संतोष कानडे
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Iran restricted maritime zone: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर दबाव वाढल्यानंतर इराणने आता नवीन खेळी करत आपली सागरी बंधने थेट अरबी समुद्रापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने चाबहारपासून ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्रापर्यंत नवीन ‘रेस्ट्रिक्टेड झोन’ म्हणजेच ‘नो-गो झोन’ तयार करण्याची योजना आखली आहे.

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