Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'चं सोडा, इराणची नवीनच खेळी; अरबी समुद्रापर्यंत ‘रेस्ट्रिक्टेड झोन’ करण्याची योजना, जगावर नवं संकट

Iran restricted maritime zone: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर दबाव वाढल्यानंतर इराणने आता नवीन खेळी करत आपली सागरी बंधने थेट अरबी समुद्रापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने चाबहारपासून ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्रापर्यंत नवीन ‘रेस्ट्रिक्टेड झोन’ म्हणजेच ‘नो-गो झोन’ तयार करण्याची योजना आखली आहे..या प्रतिबंधित सागरी क्षेत्रातून जाणाऱ्या संशयित किंवा अमेरिकेशी संबंधित जहाजांवर कडक निर्बंध लादण्याची आणि कारवाई करण्याची तयारी इराणने केली आहे. याच दरम्यान, इराकी किनाऱ्याजवळ एका परदेशी तेल टँकरवर संशयित ड्रोन हल्ला झाल्याने या भागातील तणाव कमालीचा वाढला आहे..Joe Root Record: सचिन तेंडुलकर - जेम्स अँडरसननंतर फक्त रुटनेच केला तो पराक्रम! पाँटिंग-स्टीव्ह वॉ यांचा मोडला विक्रम.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अंदाजापेक्षा इराणची ताकद अधिक सिद्ध होत असून, अमेरिकेच्या आक्रमक कारवाया आणि सर्वोच्च नेत्यावरील हल्ल्यांनंतरही इराण मागे हटायला तयार नाही. अमेरिकन हल्ल्यांना सामोरे जात आयआरजीसीने आधी होर्मुझचा वापर हत्यारासारखा केला, ज्यामुळे अमेरिकेवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. आता इराणने होर्मुझच्या पुढे पाऊल टाकत अशा सागरी क्षेत्रांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे..मध्यपूर्वेतील अमेरिका आणि इराणमधील हा संघर्ष आता केवळ होर्मुझच्या चिंचोळ्या पट्ट्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवून देण्यासाठी आयआरजीसीने अत्यंत धोकादायक पाऊल उचलले असून आता ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्राच्या मोठ्या भागावर ‘मॅरिटाइम रेस्ट्रिक्टेड झोन’ तयार केला जात आहे. इराणच्या आग्नेय किनाऱ्यावरील चाबहार बंदरापासून सुरू होणाऱ्या या क्षेत्रात विनापरवाना प्रवेश करणाऱ्या परदेशी जहाजांवर कडक कारवाई आणि बंदी घातली जाईल..Vastu Tips: घरात-बाल्कनीत पक्ष्यांचे घरटे असावे की नाही? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरटे हटवणे योग्य की अयोग्य? .आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी इराणची ही एक सुविचारित रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने स्पष्ट केले आहे की, हा प्रतिबंधित भाग चाबहारपासून ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्रापर्यंत पसरलेला असेल. आतापर्यंत जगाचे लक्ष फक्त होर्मुझवर होते, जिथून जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा वाटा जातो. मात्र, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहसेन रझाई यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, तेहरान आता होर्मुझबाहेरही कडक नियम लागू करणार आहे. आयआरजीसी लवकरच या प्रतिबंधित क्षेत्राचे नेमके भौगोलिक सीमा जाहीर करणार आहे.