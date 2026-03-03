ग्लोबल

Baba Venga Prediction : इराण–इस्रायल–अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी चर्चेत

Iran–Israel–US War Tension : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणावाचा ज्वालामुखी धगधगू लागला आहे.इराण , इस्राइल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक राजकारण ढवळून निघाले आहे. दरम्यान, बल्गेरियन भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा यांच्या २०२६ संदर्भातील कथित भविष्यवाणीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. हा संघर्ष खरोखरच जागतिक युद्धाची नांदी ठरेल का?
सकाळ डिजिटल टीम
गेल्या चार दिवसांपासून इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात तीव्र तणाव निर्माण झाला असून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बल्गेरियन भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

