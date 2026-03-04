ग्लोबल

Ali Khamenei: खामेनेई जिवंत? परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दाव्याने जगभरात खळबळ; अजूनही पार्थिवावर अंत्यसंस्कार का झाले नाहीत?

Is Ayatollah Ali Khamenei Still Alive? Iranian FM Abbas Araghchi’s Claim Stuns the World: इस्राईलने केलेल्या हल्ल्यामध्ये खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. खामेनेई यांच्यासमवेतच त्यांचे कुटुंबीय देखील हल्ल्यामध्ये मारले गेल्याचं सांगण्यात आलेलं होतं.
Khamenei Still Alive?

Khamenei Still Alive?

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

US-Israel-Iran War: अमेरिका आणि इस्राईलने बुधवारी इराणवरील हल्ल्यांची तीव्रता वाढवत तेहरानसह अनेक शहरांवर अग्निवर्षाव केला. त्याचबरोबर इराणनेही एकीकडे नव्या प्रमुखांची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आणतानाच अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले सुरूच ठेवल्याने पश्‍चिम आशियामध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. या प्रदेशातील लष्करी आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांचा संपूर्ण विनाश होऊ देण्याचीही आमची तयारी असल्याचे इराणने जाहीर केले असल्याने या युद्धातील हानी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणमधील युद्धाचा बुधवारी सहावा दिवस होता आणि या युद्धात इराणमधील मृतांची संख्या १,०४५ झाली आहे.

Loading content, please wait...
War
israel
Iran

Related Stories

No stories found.