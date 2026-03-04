Ali Khamenei: खामेनेई जिवंत? परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दाव्याने जगभरात खळबळ; अजूनही पार्थिवावर अंत्यसंस्कार का झाले नाहीत?

US-Israel-Iran War: अमेरिका आणि इस्राईलने बुधवारी इराणवरील हल्ल्यांची तीव्रता वाढवत तेहरानसह अनेक शहरांवर अग्निवर्षाव केला. त्याचबरोबर इराणनेही एकीकडे नव्या प्रमुखांची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर आणतानाच अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले सुरूच ठेवल्याने पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. या प्रदेशातील लष्करी आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांचा संपूर्ण विनाश होऊ देण्याचीही आमची तयारी असल्याचे इराणने जाहीर केले असल्याने या युद्धातील हानी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणमधील युद्धाचा बुधवारी सहावा दिवस होता आणि या युद्धात इराणमधील मृतांची संख्या १,०४५ झाली आहे..इराणविरोधात अमेरिकेने ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ आणि इस्राईलने ‘ऑपरेशन रोअरिंग लायन’ अशा युद्धमोहिमा सुरू केल्या आहेत. युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांना ठार मारल्यानंतर युद्ध थांबण्याऐवजी आणखीनच भडकले आहे. अमेरिका आणि इस्राईलने बुधवारी तेहरान आणि इतर काही शहरांवर जोरदार हल्ले केले. अमेरिकेने प्रामुख्याने इराणच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आणि नेत्यांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यांमध्ये इराणमध्ये मोठे नुकसान झाले. इराणमधील नेत्यांनी आज खामेनेई यांच्या दफनविधीची तयारी सुरू केली होती. मात्र, तेहरानवर आज प्रचंड बाँबवर्षाव झाल्याने अंत्यविधी पुढे ढकलण्यात आला. दुसरीकडे, इस्राईलने लेबनॉनमध्येही जोरदार मारा केला. इस्राईलचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधील खियम शहरापर्यंत आत घुसले आहे. या कारवाईत लेबनॉनमध्ये ५० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर तीनशेहून अधिक जखमी झाले आहेत..NZ beat SA in SF : दक्षिण आफ्रिका 'Chokers'! न्यूझीलंडचा T20 World Cup फायनलमध्ये प्रवेश, फिन'टॅस्टीक' शतक.इराणने सर्वोच्च नेता म्हणून खामेनेई यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनेई यांची निवड जवळपास निश्चित केली आहे. त्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, एकीकडे ही प्रक्रिया सुरू असतानाच इराणने अमेरिकेच्या तळांवरील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने इशारा जारी करताना ‘पश्चिम आशियातील लष्करी आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या संपूर्णपणे विध्वंसासाठी आम्ही तयार आहोत’ असा इशारा जारी केला आहे. त्यामुळे इराणकडून हल्ले आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Pune Latest News: पुण्यात अनधिकृत इमारतींवर हातोडा; वाघोलीत चार ते पाच मजल्यांच्या इमारती जमीनदोस्त.खामेनेई अद्याप जिवंत?इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई हे अद्याप जिवंत असल्याचा दावा त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडून करण्यात आल्यानंतर चर्चेला उधाण आले आहे. परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘एनबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे खामेनेई हे जिवंत असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, इस्राईलने केलेल्या हल्ल्यामध्ये खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. खामेनेई यांच्यासमवेतच त्यांचे कुटुंबीय देखील हल्ल्यामध्ये मारले गेले आहेत. बुधवारी खामेनेई यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणे अपेक्षित होते पण इस्रायली हल्ल्याच्या भीतीमुळे ते टाळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इस्राईलच्या हल्ल्यामध्ये इराणचे संरक्षणमंत्री आमिर नासिरझादेह आणि रिव्होल्युशनरी गार्डचे कमांडर मोहंमद पाकपौर हे मृत्युमुखी पडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.