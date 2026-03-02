Iran-Israel War: खामेनेई यांचं भारतातल्या 'या' गावाशी होतं खास कनेक्शन; मृत्यूची बातमी कळताच गावावर शोककळा

Khamenei Death: इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटताना दिसत आहेत. इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाल्यानंतर जगभरात तणाव निर्माण झालाय. विशेष म्हणजे या घटनेचा थेट परिणाम उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यात पाहायला मिळतोय..बाराबंकी जिल्ह्यातील सिरौली गौसपुर तहसीलमध्ये असलेल्या 'किंतूर' गावात सध्या शोकाकूल वातावरण आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अयातुल्ला खामेनेई यांच्या पूर्वजांचे गावाशी असलेले नाते. गावातील वडीलधारी मंडळी आणि स्थानिक लोकांनुसार, खामेनेई यांचे आजोबा सय्यद अहमद मुसावी हे १८-१९ व्या शतकात याच किंतूर गावात वास्तव्यास होते..Ajit Pawar: बारामती वैद्यकीय रुग्णालयास अजित पवार यांचे नाव; राज्य शासनाने घेतला निर्णय.आपल्या भारतीय मुळांचा सन्मान राखण्यासाठीच त्यांच्या कुटुंबाने आपल्या नावापुढे 'हिंदी' हे उपनाम जोडले होते. आजही या गावात खामेनेई यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जुनी कागदपत्रे आणि त्यांचे जुने घर अस्तित्वात आहे, जे या ऐतिहासिक संबंधांची साक्ष देतात..किंतूर गावात राहणारे त्यांचे वंशज सय्यद निहाल मिया यांनी अत्यंत भावूक होऊन आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, ही घटना केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी अत्यंत दुःखद आहे. अयातुल्ला खामेनेई हे धर्म आणि पंथाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेचा विचार करणारे नेतृत्व होते. अमेरिका आणि इस्रायल केवळ स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी जगाला युद्धाच्या खाईत लोटत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला..Premium| Jinlin Impact Crater China : अंतराळातून आलेला ३० मीटरचा गोळा आणि सहा लाख टन टीएनटीचा स्फोट! दक्षिण चीनमधील 'त्या' विवराचे रहस्य अखेर उलगडले.गावातील डॉ. रेहान काजमी यांनी देखील शोक व्यक्त करताना म्हटले की, त्यांच्या निधनाने संपूर्ण समुदायाची कधीही भरून न येणारी हानी झाली आहे. खामेनेई यांनी जगाला नेहमीच मानवता, भाईचारा आणि शांततेचा संदेश दिला होता. किंतूर गावाची ही कहाणी केवळ इतिहासातील जुन्या नात्यांना उजाळा देत नाही, तर जागतिक घडामोडींचे परिणाम दूरवरच्या ग्रामीण भागावरही कसे खोलवर उमटतात, याची जाणीव करुन देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.