Iran-Israel War: खामेनेई यांचं भारतातल्या 'या' गावाशी होतं खास कनेक्शन; मृत्यूची बातमी कळताच गावावर शोककळा

The historical connection of Ayatollah Khamenei’s family with Kintoor village and the legacy of the 'Hindi' surname: ''ही घटना केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी अत्यंत दुःखद आहे. अयातुल्ला खामेनेई हे धर्म आणि पंथाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेचा विचार करणारे नेतृत्व होते.''
संतोष कानडे
Khamenei Death: इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटताना दिसत आहेत. इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाल्यानंतर जगभरात तणाव निर्माण झालाय. विशेष म्हणजे या घटनेचा थेट परिणाम उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यात पाहायला मिळतोय.

