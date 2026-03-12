Iran-America War: इराणने युद्धाचे नियमच बदलले! F-25, F-22 जेट्स अन् शक्तिशाली मिसाईल्सला तोंड देणारं तंत्रज्ञान पहिल्यांदाच जगासमोर

America-Iran War: इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल सुरु असलेल्या युद्धाने जगातल्या संरक्षण तज्ज्ञांना चकित केलं आहे. त्याचं कारण शक्तिशाली जेट्स आणि त्यापेक्षा मोठ्या ताकदीची क्षेपणास्त्रं डागली तरी इराणचं स्वस्त तंत्रज्ञान त्याला चोख उत्तर देत आहे. एकेकाळी युद्धात F-35 आणि F-22 सारखी स्टेल्थ जेट्स, थाड आणि पॅट्रियट सारखी मिसाइल शील्ड्स ही सर्वात शक्तिशाली शस्त्रे मानली जायची. मात्र इराणने आता युद्धाचे नियमच बदलून टाकल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे..F-35 लाइटनिंग II आणि F-22 रॅप्टर सारखी पाचव्या जनरेशनची स्टेल्थ जेट्स सुरक्षित भागात घुसून मोहीम फत्ते करू शकतात, पण त्यांच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेवर प्रचंड खर्च होतो. अवजड शस्त्रे प्रत्येकवेळी अपेक्षित यश देत नाहीत, कारण आधुनिक सेन्सर नेटवर्क आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरच्या मदतीने आता त्यांना ओळखणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे अशा महागड्या शस्त्रांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येणार नाही, असा धडा या युद्धाने दिला आहे. त्यामुळे अमेरिका, इस्रायल हे देश आता वेगळ्याच संकटात आहेत..काव्या मारनच्या सनरायझर्स फ्रँचायझीकडून खेळणार पाकिस्तानी; भारतीयांना डिवचणाऱ्या खेळाडूसाठी मोजले इतके कोटी....इराणने या युद्धात Shahed-136 सारख्या वन-वे अटॅक ड्रोन्सचा वापर केला आहे. ही ड्रोन प्रणाली शेकडो किंवा हजारोच्या संख्येने एकत्रित हल्ला करते. त्यामुळे सर्वात प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टीम सुद्धा हतबल होते, हे दिसून आलंय.इस्रायलकडे असलेली थाड, पॅट्रियट, आर्यन डोम आणि डेव्हिड्स स्लिंग यांसारखी महागडी यंत्रणा एका साध्या क्षेपणास्त्राला रोखण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करते, तर दुसरीकडे इराण अत्यंत स्वस्त ड्रोन वापरून या महागड्या यंत्रणेला निकामी करत आहे. हा जगासाठी नवा धडा आहे..Gas Cylinder Shortage : गॅस सिलिंडर टंचाईचा परिणाम; इंडक्शन शेगड्यांची दुपटी किमतीने विक्री, कोळसा व डिझेल शेगड्यांनाही वाढती मागणी.भारताकडे सध्या S-400, आकाश NG, पृथ्वी एअर डिफेन्स यांसारखी लेअर्ड सिस्टीम असली तरी, भारताला आता लेझरवर आधारित 'डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स'वर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया क्लास पाणबुड्या छुप्या रीतीने हल्ला करण्यात सक्षम आहेत, मात्र भारताकडे अजूनही स्वतःची एसएसएन श्रेणीतील अण्वस्त्र पाणबुडी नाही. भारतालाही आता ब्रह्मोस, रुद्रम आणि अग्नी क्षेपणास्त्रांच्या जोडीला स्वस्त पण प्रभावी तंत्रज्ञानाची दरी भरून काढावी लागणार असल्याचं संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.