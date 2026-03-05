ग्लोबल

Iran Israel War: तुम्ही नेता निवडा, आम्ही मारतो; इस्राईलचा इराणला इशारा, तेहरानमध्ये हल्ले

Middle East Conflict: अमेरिका-इस्राईल आणि इराण युद्धाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी इराणची राजधानी तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले. इराणनेही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आणि काही आखाती देशांमध्ये हल्ले केले.
Iran Israel War

Iran Israel War

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जेरुसलेम : अमेरिका-इस्राईल आणि इराण युद्धाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी इराणची राजधानी तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले. इराणनेही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आणि काही आखाती देशांमध्ये हल्ले केले.

Loading content, please wait...
attack
War
israel
Iran
airstrike

Related Stories

No stories found.