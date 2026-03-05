Iran Israel War: तुम्ही नेता निवडा, आम्ही मारतो; इस्राईलचा इराणला इशारा, तेहरानमध्ये हल्ले

जेरुसलेम : अमेरिका-इस्राईल आणि इराण युद्धाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी इराणची राजधानी तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले. इराणनेही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आणि काही आखाती देशांमध्ये हल्ले केले..इराणमध्ये आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर हा देश सर्वोच्चपदासाठी ज्या कोणा व्यक्तीची निवड करेल, त्याला आम्ही हल्ल्याचे लक्ष्य करू, असा इशारा इस्राईलचे संरक्षण मंत्री इस्राईल काट्झ यांनी दिला आहे..इराणच्या तज्ज्ञ समितीशी संबंधित एक इमारत इस्राईलने मंगळवारी उद्ध्वस्त केली. याच तज्ज्ञ समितीकडून इराणच्या सर्वोच्चपदावरील व्यक्तीची निवड केली जाते. काट्झ यांनी आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून इराणला इशारा देताना या देशाला दहशतवादी असे संबोधले. ‘‘इराणचे दहशतवादी सरकार ज्या व्यक्तीची सर्वोच्च पदासाठी नियुक्ती करेल, त्या व्यक्तीला लक्ष्य करत आम्ही मारून टाकू. इस्राईल-अमेरिकेला धोका ठरणाऱ्या, जगाला हानिकारक ठरणाऱ्या आणि इराणी नागरिकांवर अत्याचार करणाऱ्या कोणालाही आम्ही सत्तेवर टिकू देणार नाही,’’ असे काट्झ यांनी म्हटले आहे..तेहरानमध्ये स्फोटइस्राईल आणि अमेरिकेच्या हवाई दलांनी आज इराणमधील नेते आणि सैन्य तळांना लक्ष्य करत भल्या पहाटेच तेहरानमध्ये विविध ठिकाणी क्षेपणास्त्रांचा आणि ड्रोनचा मारा केला. इतरही काही शहरांवर हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये अनेक इमारतींचे नुकसान झाले. काही जणांचा मृत्यू झाल्याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. .तसेच, इराणकडून जेरुसलेम आणि तेल अवीव शहरांवर क्षेपणास्त्र हल्ले होत असल्याने इस्राईलने हवाई संरक्षण यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. आज जेरूसलेमच्या नजीकच्या भागात नागरिकांना स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. मात्र, इराणने डागलेली बहुतांश क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट करण्यात आली..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.अमेरिका आणि इस्राईलच्या हल्ल्यांमुळे इराणची हवाई संरक्षण यंत्रणा कमकुवत झाली असून त्यांची शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन नष्ट झाल्याचा दावा अमेरिकेचे नौदलप्रमुख ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी केला. आमच्यावर जिथून हल्ला होऊ शकेल, अशा सर्व ठिकाणांवर आम्ही हल्ले करत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या पाच दिवसांत इराणमध्ये ८०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. इस्राईलमध्येही इराणच्या माऱ्यात आतापर्यंत ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे..कतारच्या तळावर हल्लेइराणने आज कतारमधील अमेरिकेच्या ‘अल उदैद कतारी’ या हवाई तळावर हल्ला केला. त्यांनी डागलेल्या दोन क्षेपणास्त्रांपैकी एक क्षेपणास्त्र या तळावर पडून तळाचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. तसेच, अमेरिकी हवाई दलाचे एफ-१५ हे लढाऊ विमानही पाडल्याचा दावा इराणने केला आहे. इराणने बाहरीनमध्येही ड्रोन हल्ले केल्याने येथे आज दिवसभर सावधगिरीची सूचना देणारे सायरन वाजत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.