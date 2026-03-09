Iran-Israel war: युद्धाचा भडका! इराणच्या विरोधात दोन तगडे देश मैदानात; आता माघार नाही...

Middle East War Escalates: इराण आणि इस्राईलमधील संघर्षात आता तुर्की देशाने एन्ट्री घेतली असून इराणकडून डागलेले एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तुर्कीने हवेतच नष्ट केले. तुर्कीच्या या कारवाईमुळे हे युद्ध आता केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहिले नाही. इतरही देश यामध्ये उतरत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठं संकट दिसून येतंय..इराणकडून डागलेले एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तुर्कीच्या हवाई क्षेत्राजवळून जात होते. त्यामुळे त्यांनी क्षेपणास्त्र समुद्रात पाडले. त्यानंतर तुर्कीच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं की, ''आमच्या इशाऱ्यांचे पालन करणे सर्वांच्या हिताचे असून प्रादेशिक सुरक्षा धोक्यात आणणारी पावले इराणने उचलू नयेत, अन्यथा आम्ही कठोर पावले उचलण्यास तयार आहोत.'' असा थेट इशारा तुर्कीने इराणला दिला आहे..Pune News : महापालिकेत समाविष्ट गावे, रस्त्यांना बूस्टर; १३ हजार ९९५ कोटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर.१ मार्च रोजी इराण समर्थित हिजबुल्लाहने लेबनानमधून एक ड्रोन डागले होते. ते ड्रोन सायप्रसच्या दक्षिण भागात असलेल्या ब्रिटीश आरएएफ अक्रोटिरी एअर बेसवर पडले. सायप्रसवर झालेला हा पहिला मोठा हल्ला होता. सायप्रस हा युरोपियन युनियनचा सदस्य असून तो तुर्कीच्या शेजारी आहे. मात्र, सायप्रसचा उत्तर भाग तुर्कीच्या नियंत्रणाखाली असल्याने या भागाच्या सुरक्षेसाठी तुर्कीने आता तिथे ६ एफ-१६ (F-16) फायटर जेट्स आणि प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात केली आहे..याबरोबरच तुर्की हा नाटोचा सदस्य असून एक सुन्नी बहुल देश आहे. दुसरीकडे इराण हा शिया बहुल आणि अमेरिकाविरोधी देश आहे. या दोन्ही देशांमधील स्पर्धा जुनीच आहे. नाटोच्या संरक्षण यंत्रणेने गेल्या आठवड्यात तुर्कीच्या दिशेने आलेले इराणी क्षेपणास्त्र पाडल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. तुर्कीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन झाल्यास ते चोख प्रत्युत्तर देतील..ICC ने जाहीर केली 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट', चार भारतीयांचा समावेश, विनिंग कॅप्टन सूर्याला मात्र स्थान नाही, मग कर्णधार कोण?.ग्रीसही उतरला मैदानातइराण आणि हिजबुल्लाहच्या वाढत्या धोक्याला पाहता ग्रीसनेही दक्षिण सायप्रसच्या समर्थनासाठी पाफोस एअर बेसवर चार एफ-१६ फायटर जेट्स तैनात केले आहेत. ४ मार्च रोजी ग्रीसच्या हवाई दलाने इराणचे दोन ड्रोन पाडल्याचे वृत्त आहे. तसेच ग्रीसने आपली प्रगत युद्धनौकाही या भागात तैनात केल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.