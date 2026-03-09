ग्लोबल

Iran-Israel war: युद्धाचा भडका! इराणच्या विरोधात दोन तगडे देश मैदानात; आता माघार नाही...

Turkey and Greece Enter Conflict Against Iran Ballistic Missile Intercepted: १ मार्च रोजी इराण समर्थित हिजबुल्लाहने लेबनानमधून एक ड्रोन डागले होते. ते ड्रोन सायप्रसच्या दक्षिण भागात असलेल्या ब्रिटीश आरएएफ अक्रोटिरी एअर बेसवर पडले.
Middle East War Escalates: इराण आणि इस्राईलमधील संघर्षात आता तुर्की देशाने एन्ट्री घेतली असून इराणकडून डागलेले एक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तुर्कीने हवेतच नष्ट केले. तुर्कीच्या या कारवाईमुळे हे युद्ध आता केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहिले नाही. इतरही देश यामध्ये उतरत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठं संकट दिसून येतंय.

