Iran Warship Attack: कुर्दिश गट इराणविरोधात उतरणार; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे हल्ला करण्याच्या तयारीत

इरबिल (इराक) : उत्तर इराकमध्ये तळ ठोकून असलेले इराणी कुर्द बंडखोरांचे गट इराणमध्ये सीमापार लष्करी कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत. या कारवाईसाठी अमेरिकेने इराकमधील कुर्द नेतृत्वाला त्यांना पाठिंबा देण्याची विनंती केली असल्याचे कुर्द अधिकाऱ्यांनी 'असोसिएटेड प्रेस'ला सांगितले..कुर्द गटांना तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेल्या इराणी विरोधी आघाडीतील सर्वात संघटित घटक मानले जाते आणि त्यांच्याकडे हजारो प्रशिक्षित लढवय्ये असल्याचे मानले जाते. त्यांच्या युद्धातील सहभागामुळे इराणच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असून इराकही या संघर्षात अधिक खोलवर ओढला जाण्याचा धोका आहे..उत्तर इराकमधील अर्धस्वायत्त कुर्दिश प्रदेशातील कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टीचे (पीएके) अधिकारी खलिल नादिरी म्हणाले, की आमच्या काही तुकड्या सुलायमनियाह प्रांतात इराणच्या सीमेनजीक पोचली असून पुढील संभाव्य कारवाईसाठी सज्ज आहे. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या संभाव्य मोहिमेसाठी कुर्दिश गटाच्या नेत्यांशी संपर्क साधल्याचे सांगत अधिक माहिती देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला..ट्रम्प प्रशासन कुर्दिश गटांना शस्त्रे देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पेट हेगसेथ यांनी सांगितले, की आमची कोणतीही उद्दिष्टे एखाद्या विशिष्ट शक्तीच्या पाठिंबा किंवा शस्त्रपुरवठ्यावर आधारित नाहीत. त्यामुळे इतर घटक काय करत आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे, पण आमची उद्दिष्टे त्यावर केंद्रित नाहीत.अमेरिका व इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्याने पश्चिम आशियात युद्धाचा भडका उडाला आहे. त्यापूर्वी, 'पीएके'ने इराणने निदर्शकांवर केलेल्या हिंसक कारवाईच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड या निमलष्करी दलावर हल्ला केल्याचाही दावा केला होता. मात्र, इराकमधून इराणमध्ये आम्ही दल पाठविले नव्हते, असा दावा कुर्दिश गटाशी संबंधित अधिकाऱ्याने केला होता..इराणमधील कुर्दांचाही सत्ताधारी इस्लामिक सत्तेसह त्यापूर्वीच्या राजेशाहीविरोधात उठाव करण्याचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. १९७९ च्या इराणी इस्लामिक क्रांतीनंतर नव्याने स्थापन झालेल्या धर्माधारित सत्तेनेही कुर्द बंडखोरांविरुद्ध लढा दिला. या संघर्षात इराणी सैन्याने कुर्द शहरे आणि गावे उद्ध्वस्त केली होती. काही महिन्यांच्या संघर्षात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना हटविण्याची दोघांचीही इच्छा असली तरी कुर्द गटांचे इतर विरोधी गटांशीही मतभेद झाले आहेत..ट्रम्प यांनी केली चर्चा?इराणविरोधातील संभाव्य कारवाईमुळे इराकी कुर्दिश प्रांतातील नेत्यांची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. अमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी, पॅट्रियोटिक युनियन ऑफ कुर्दिस्तानच्या प्रमुखांशी रविवारी (ता. १) रात्री चर्चा झाल्याची माहिती तीन इराकी कुर्दिश अधिकाऱ्यांनी 'एपी'ला दिली. इराकमधील कुर्द गटांनी या युद्धात इराणमधील कुर्द गटांना लष्करी साहाय्य करावे, इराणच्या गटांसाठी सीमा खुल्या कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले होते, असा दावाही यातील एका अधिकाऱ्याने केला. मात्र, उत्तर इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळाच्या अनुषंगाने कुर्दिश नेत्यांशी चर्चा झाली नसल्याचे व्हाईट हाउसचे माध्यम सचिव केरोलिन लेव्हिट यांनी स्पष्ट केले..जमिनीवरील पहिलेच मोठे दलगेल्या जवळपास एक आठवड्यापासून सुरू असलेल्या युद्धात इराण व इराकचे गट उतरल्यास ते जमिनीवरील पहिलेच मोठे दल ठरू शकते. कुर्दिश गटांना इस्लामिक स्टेट गटांशी लढण्याचा अनुभव असून त्याचा फायदा होऊ शकतो. इराणच्या सीमेवर या गटाचे बंडखोर येत्या आठवडाभरात सीमा ओलांडण्यासाठी सज्ज असून परिस्थिती थोडी स्थिर होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले..