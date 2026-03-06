ग्लोबल

Iran Warship Attack: कुर्दिश गट इराणविरोधात उतरणार; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे हल्ला करण्याच्या तयारीत

US Reportedly Reaches Out to Kurdish Leadership: उत्तर इराकमध्ये तळ ठोकून असलेले इराणी कुर्द बंडखोरांचे गट इराणमध्ये सीमापार लष्करी कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत.
इरबिल (इराक) : उत्तर इराकमध्ये तळ ठोकून असलेले इराणी कुर्द बंडखोरांचे गट इराणमध्ये सीमापार लष्करी कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत. या कारवाईसाठी अमेरिकेने इराकमधील कुर्द नेतृत्वाला त्यांना पाठिंबा देण्याची विनंती केली असल्याचे कुर्द अधिकाऱ्यांनी ‘असोसिएटेड प्रेस’ला सांगितले.

