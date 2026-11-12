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Viral Mysterious Village : जगातील 'लिलिपुट'चे गाव! इथे माणसांची उंची अवघ्या ३ फूट, घराचे दरवाजेही छोटे; VIDEO पाहून नेटकरी थक्क!

Iran Makhunik Village : घरात शिरण्यासाठी वाकवावी लागते मान; १५०० वर्षे जुन्या रहस्यमय गावाचे नेमके गुपित काय?
World's actual 'Lilliput' village located in Iran.

World's actual 'Lilliput' village located in Iran.

Sakal

Vinayan
Updated on

आपण आतापर्यंत केवळ 'गुलिव्हर ट्रॅव्हल्स' सारख्या काल्पनिक कथांमध्ये किंवा चित्रपटांमध्येच लहान माणसांचे 'लिलिपुट' गाव पाहिले असेल. मात्र, प्रत्यक्षातही या पृथ्वीवर असे एक रहस्यमय गाव अस्तित्वात आहे, जिथे शतकानुशतके लोकांची उंची केवळ तीन ते चार फूट होती आणि तिथल्या घरांचे दरवाजेही तितकेच छोटे आहेत की सामान्य माणसाला घरात शिरण्यासाठी मान वाकवून किंवा सरपटत आत जावे लागते.

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