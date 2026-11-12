Viral Mysterious Village : जगातील 'लिलिपुट'चे गाव! इथे माणसांची उंची अवघ्या ३ फूट, घराचे दरवाजेही छोटे; VIDEO पाहून नेटकरी थक्क!

आपण आतापर्यंत केवळ 'गुलिव्हर ट्रॅव्हल्स' सारख्या काल्पनिक कथांमध्ये किंवा चित्रपटांमध्येच लहान माणसांचे 'लिलिपुट' गाव पाहिले असेल. मात्र, प्रत्यक्षातही या पृथ्वीवर असे एक रहस्यमय गाव अस्तित्वात आहे, जिथे शतकानुशतके लोकांची उंची केवळ तीन ते चार फूट होती आणि तिथल्या घरांचे दरवाजेही तितकेच छोटे आहेत की सामान्य माणसाला घरात शिरण्यासाठी मान वाकवून किंवा सरपटत आत जावे लागते. .सध्या सोशल मीडियावर या अद्भूत गावाचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून, नेटकरी या जागेला आपल्या 'बकेट लिस्ट'मध्ये टाकत आहेत. जगातील हे अनोखे गाव इराणच्या दक्षिण खोरासान (South Khorasan) प्रांतात अफगाणिस्तानच्या सीमेपासून सुमारे ७५ किलोमीटर अंतरावर वसलेले असून त्याचे नाव 'माखुनिक' (Makhunik) असे आहे. सुमारे १,५०० वर्षे जुने असलेले हे गाव संपूर्ण जगात 'इराणचे लिलिपुट गाव' म्हणून ओळखले जाते..Kumbh Mela Safety : नाशिक कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरच्या जमिनीखाली नेमकं काय घडतंय? सलग ३ महिने २४ तास 'या' हालचालींवर विशेष नजर!.फक्त ३ फुटांचे दरवाजे अन् मातीची घरे का बांधली?माखुनिक गावातील जुन्या घरांची रचना पाहून आजचे वास्तूविशारदही थक्क होतात. येथील घरांचे दरवाजे केवळ ३ ते ३.५ फूट उंच आणि रुंद आहेत. इराणच्या पर्यटन नोंदींनुसार, पूर्वी येथील रहिवाशांची सरासरी उंची सुमारे १ मीटर म्हणजेच जवळपास तीन फूट होती. याशिवाय वाळवंटातील कडक उन्हाळा आणि कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी, तसेच शत्रूंच्या नजरेपासून गाव लपून राहावे म्हणून ही अर्धवट जमिनीखालील (Subterranean) छोटी मातीची घरे बांधली गेली होती..गावकऱ्यांची उंची इतकी कमी का होती?या गावातील लोकांची उंची पिढ्यानपिढ्या कमी राहण्यामागे अनेक वैज्ञानिक आणि सामाजिक कारणे समोर आली आहेत:बाहेरच्या जगाशी तुटलेला संपर्क : दुर्गम डोंगराळ आणि वाळवंटी भागात वसलेले हे गाव शतकानुशतके जगापासून पूर्णपणे अलिप्त होते.कुपोषण आणि मर्यादित आहार : दळणवळणाची साधने नसल्याने येथील लोक केवळ सलगम (Turnip), बार्ली आणि खजूर यावरच जगत होते. प्रथिने आणि जीवनसत्त्वांच्या अभावामुळे त्यांची शारीरिक वाढ खुंटली.आंतरविवाह आणि पाण्यातील घटक : गावातच जवळच्या नात्यांमध्ये विवाह होत असल्याने जनुकीय परिणाम झाला, तसेच काही अभ्यासानुसार येथील पाण्यातील 'पारा' (Mercury) घटकाचाही वाढीवर परिणाम झाला.अजब परंपरा : इराणमध्ये चहा पिणे ही संस्कृती मानली जाते, मात्र माखुनिकमधील लोक चहाला अफूच्या व्यसनासारखे मानून चहा पीत नाहीत..IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये.आता बदलत आहे गावाचे चित्र!गेल्या काही दशकांत माखुनिक गावापर्यंत पक्के रस्ते पोहोचले असून इतर शहरांशी संपर्क वाढला आहे. पोषक आहार आणि आरोग्य सुविधा मिळू लागल्यामुळे आता या गावातील नवीन पिढीची उंची सामान्य माणसांप्रमाणे वाढू लागली आहे. तरीही, गावात पूर्वीच्या सुमारे २०० मातीच्या घरांपैकी ७० ते ८० ऐतिहासिक छोटी घरे आजही जशीच्या तशी उभी आहेत. हा व्हायरल व्हिडिओ पाहून अनेक जण आपल्या कमी उंचीच्या मित्रांना टॅग करत आहेत, तर पर्यटकांसाठी हे गाव आता मोठे आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.