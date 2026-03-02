Iran Missile Production: इराण रोज किती मिसाईल्स बनवतो? अमेरिका, इस्रायला का आहे भीती?

Missile Cities: अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्धच्या लढण्यासाठी इस्रायलकडे फक्त आणि फक्त त्यांच्या मिसाईल्स आहे. याच क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून इस्रायल आठ आखाती देशांवर हल्ला करत आहे. त्यांची असेंब्ली लाईन्स अत्यंत जलदगतीने मिसाईल्स बनवत असल्याचं वृत्त आहे. .मार्च २०२६ मध्ये केलेल्या गुप्तचर मूल्यांकानुसार, इराण प्रत्येक महिन्यात डझनभर बॅलेस्टिक मिसाईल्स बनवू बनवतो. जून २०२५ च्या युद्धानंतर इराणने आपली उत्पादनं आणखी वाढवली आहेत. यावरुन हिशोब काढला जातोय की, इराण दरदिवसाला एक ते दोन मिसाईल्स रोज बनवत आहे. आता युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये इराण आणखी उत्पादन वाढवू शकतो..Lagnanantar Hoilach Prem : विंटेज कार, पारंपरिक गाणी आणि चाहत्यांची गर्दी; स्टार प्रवाह मालिकेचा लग्न ट्रॅक कलाकारांसाठी ठरला ऐतिहासिक .२०२६च्या रिपोर्ट्सनुसार, इराणने २०२७ पर्यंत आपल्या मिसाईल्सचा साठा ८ हजारांपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. एक क्षेपणास्त्र तयार होण्यासाठी लागणारा वेळ हा त्याच्या इंधनाच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. मार्च २०२६ पर्यंत इराणच्या स्टोरेजमध्ये अंदाजे २५०० ते ३००० मिसाईल्स असतील. इराणने जमिनीच्या खाली शेकडो फूट खोल असलेल्या 'मिसाईल शहरांमध्ये' आपली असेंब्ली लाईन बनवली आहे..Mumbai: मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये किळसवाणा प्रकार, डालखिचडीमध्ये आढळलं झुरळ; अन्नसुरक्षेचा धक्का!.इराणकडे किती प्रकारच्या मिसाईल्स आहेत?इराणकडे फतेह-११० आणि जोल्फागर सारखी क्षेपणास्त्रे घन इंधनावर आधारित आहेत. या क्षेपणास्त्रांमध्ये इंधन आधीपासूनच भरलेले असते. त्यामुळे ती स्टोरेजमधून बाहेर काढून लाँच पॅडवर आणणे आणि डागणे यासाठी केवळ काही मिनिटांचा कालावधी लागतो. लिक्विड-फ्यूल क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत यांची निर्मिती करणेही सोपे आणि जलद असते.शाहाब-३ आणि इमाद अशा क्षेपणास्त्रांमध्ये लाँच करण्यापूर्वी इंधन भरावे लागते. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अनेक तासांचा वेळ लागू शकतो. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे इंजिन आणि फ्युएल टँक जोडणे अधिक गुंतागुंतीचे आणि कठीण असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.