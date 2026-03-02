ग्लोबल

Iran Missile Production: इराण रोज किती मिसाईल्स बनवतो? अमेरिका, इस्रायला का आहे भीती?

Inside Tehran’s Underground Assembly Lines Producing 2 Missiles Per Day: क्षेपणास्त्रांमध्ये इंधन आधीपासूनच भरलेले असते. त्यामुळे ती स्टोरेजमधून बाहेर काढून लाँच पॅडवर आणणे आणि डागणे यासाठी केवळ काही मिनिटांचा कालावधी लागतो.
Iran Missile Production Rate

Iran Missile Production Rate

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Missile Cities: अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्धच्या लढण्यासाठी इस्रायलकडे फक्त आणि फक्त त्यांच्या मिसाईल्स आहे. याच क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून इस्रायल आठ आखाती देशांवर हल्ला करत आहे. त्यांची असेंब्ली लाईन्स अत्यंत जलदगतीने मिसाईल्स बनवत असल्याचं वृत्त आहे.

Loading content, please wait...
america
War
israel
Missile
Iran

Related Stories

No stories found.