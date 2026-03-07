Iran-Israel War: इराणचा मोठा निर्णय! होर्मुज समुद्रधुनी केली खुली, जगभरातलं इंधन संकट टळलं; आता हल्ले करणार नसल्याचं स्पष्टीकरण

दुबई: ‘‘आखातात पेटलेल्या संघर्षात आता यापुढे इराण कोणत्याही शेजारील देशावर हल्ला करणार नाही; तसेच आतापर्यंत झालेल्या हल्ल्यांबद्दल इराण माफी मागत आहे,’’ असे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी म्हटले आहे. ‘‘इराण कोणत्याही दबावाला झुकणार नाही आणि इस्राईल किंवा अमेरिकेसमोर तो शरण जाणार नाही,’’ असेही मसूद यांनी म्हटले आहे..युद्धाच्या एका आठवड्यानंतरही इराणचे राजकीय नेतृत्व सशस्त्र दलांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकत नसल्याचे या माफीतून दिसत असल्याचे म्हटले जात आहे. या संघर्षात आतापर्यंत इराणमध्ये किमान १,२३० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. लेबनॉनमध्ये २०० हून अधिक लोक आणि इस्राईलमध्ये ११ जण ठार झाले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सहा अमेरिकन सैनिकही मृत्यूमुखी पडले आहेत..मसूद म्हणाले, ‘‘युद्धादरम्यान ज्या शेजारी देशांच्या दिशेने हल्ले झाले, त्याबद्दल मला खेद आहे. आम्ही त्यांची माफी मागतो. आता शेजारी देशांना लक्ष्य केले जाणार नाही. जर कोणत्याही शेजारी देशाच्या भूमीचा वापर इराणवर हल्ला करण्यासाठी केला गेला, तर इराण प्रत्युत्तर देण्यास मागे हटणार नाही.’’.स्ट्रेस फ्री झोन, शांत आणि योग क्षेत्र, अर्बन फॉरेस्ट अन् बरंच काही! मुंबईत अनोखे उद्यान उभारणार; पण कुठे? वाचा संपूर्ण योजना....इराणमध्ये धर्माधारित शासनातील नेत्यांकडे प्रत्यक्षात मर्यादित अधिकार आहेत; तसेच रिव्होल्युशनरी गार्डवर त्यांचे नियंत्रण कमी आहे, हेच या विधानातून दिसत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रादेशिक देशांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे आखातातील देशांचा रोष वाढला असून, त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न इराणने केल्याचे म्हटले जाते. पेझेश्कियन यांनी सूचित केले की, हल्ले थांबवण्याचे आदेश शुक्रवारीच देण्यात आले होते. मात्र, हल्ल्यांमुळे दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील उड्डाणे विस्कळित झाली, सौदी अरेबियातील मोठ्या तेल प्रकल्पाला लक्ष्य करण्यात आले आणि बहारीनमध्ये नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.दरम्यान, कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत इशारा दिला की हे युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे. आखाती देशांतून होणाऱ्या ऊर्जा निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो आणि तेलाची किंमत प्रति बॅरल १५० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले..Treatment deadline: रुग्णालयात ३० मिनिटांत उपचार सुरू करणे बंधनकारक; नवीन आपत्कालीन नियमावली लागू, प्रशासनाचा कडक इशारा.अमेरिका तीव्र करणार हल्लेसंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने बिनशर्त शरणागती पत्करल्याशिवाय कोणतीही चर्चा होणार नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवारी म्हटले होते. त्याचवेळी आगामी काळात सर्वांत तीव्र हल्ले येणाऱ्या काळात केले जातील, असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी शुक्रवारी एका मुलाखतीत सांगितले, ‘‘या युद्धातील सर्वांत मोठे बॉम्बहल्ले अद्याप बाकी आहेत. येत्या काळात ते केले जातील.’’ अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर सतत हल्ले करून त्याच्या लष्करी क्षमतेवर, नेतृत्वावर आणि अणू प्रकल्पाला लक्ष्य केले आहे..होर्मुजची समुद्रधुनी सर्वांसाठी खुलीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराण देशाने होर्मुजची समुद्रधुनी बंद करुन जगासमोर मोठं संकट उभं केलं होतं. तेथून केवळ चीनच्या जहाजांनाच जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर ही बंदी इराणने काही प्रमाणात हटवली. आता मात्र इराणने माघार घेत हा मार्ग सर्वच देशांसाठी खुला केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.