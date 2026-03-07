ग्लोबल

Iran-Israel War: इराणचा मोठा निर्णय! होर्मुज समुद्रधुनी केली खुली, जगभरातलं इंधन संकट टळलं; आता हल्ले करणार नसल्याचं स्पष्टीकरण

Iran President Masoud Pezeshkian Apologizes to Neighbors; Announces Opening of Strait of Hormuz: हल्ल्यांमुळे दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील उड्डाणे विस्कळित झाली, सौदी अरेबियातील मोठ्या तेल प्रकल्पाला लक्ष्य करण्यात आले आणि बहारीनमध्ये नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.
दुबई: ‘‘आखातात पेटलेल्या संघर्षात आता यापुढे इराण कोणत्याही शेजारील देशावर हल्ला करणार नाही; तसेच आतापर्यंत झालेल्या हल्ल्यांबद्दल इराण माफी मागत आहे,’’ असे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी म्हटले आहे. ‘‘इराण कोणत्याही दबावाला झुकणार नाही आणि इस्राईल किंवा अमेरिकेसमोर तो शरण जाणार नाही,’’ असेही मसूद यांनी म्हटले आहे.

