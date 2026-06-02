चूल पेटवणंही महाग पडणार? इराणच्या नव्या इशाऱ्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर संकटाची भीती, तेल-गॅस पुरवठ्यावर मोठा धोका?

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव अद्याप कायम असताना, आता आणखी एक महत्त्वपूर्ण सागरी मार्ग संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणने दिलेल्या नव्या इशाऱ्यामुळे जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी वाटाघाटी चालू असतानाही दोन्ही देश एकमेकांना आव्हान देत आहेत..डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांनंतर इराणने आता बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (IRGC) कुड्स फोर्सचे कमांडर इस्माईल कानी यांनी स्पष्ट केले की, इस्रायलने गाझा आणि लेबनॉनमध्ये आपल्या लष्करी कारवाया चालू ठेवल्यास 'प्रतिकाराचा अक्ष' आपला संघर्ष विस्तारित करू शकतो. होर्मुझमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती बाब-अल-मंदेबमध्येही निर्माण होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. ट्रम्प यांनी इस्रायल-हिजबुल्लाह युद्धविरामाची घोषणा केल्याने तात्पुरते शांतता निर्माण झाली असली तरी, परिस्थिती अजूनही अत्यंत नाजूक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..बाब-अल-मंदेब: 'दुःखाचे द्वार' का मानले जाते?बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी ही जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे. अरबी भाषेत याचा अर्थ 'अश्रूंचे द्वार' किंवा 'दुःखाचे द्वार' असा होतो. ही सामुद्रधुनी तांबड्या समुद्राला एडनच्या आखाताशी जोडते आणि सुएझ कालव्यामार्गे युरोप व आशिया खंडांमधील व्यापाराची महत्त्वाची जीवनरेखा बनली आहे.ही सामुद्रधुनी येमेन (अरबी द्वीपकल्प) आणि जिबूती, एरिट्रिया (आफ्रिका) यांच्या दरम्यान वसली आहे. तिच्या सर्वात अरुंद भागात रुंदी केवळ २६ ते २९ किलोमीटर एवढीच आहे. या भौगोलिक वैशिष्ट्यामुळे सागरी वाहतुकीसाठी हा भाग अत्यंत संवेदनशील ठरतो..युरोप-आशिया व्यापाराचे मुख्य केंद्रसुएझ कालव्यामार्गे युरोप आणि आशिया दरम्यान जाणाऱ्या बहुतेक जहाजांना बाब-अल-मंदेबमधूनच जावे लागते. जगातील एकूण सागरी व्यापारापैकी सुमारे १० ते १२ टक्के वाहतूक दरवर्षी या मार्गावरून होते. इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, ऑटोमोबाईल्स, औद्योगिक उपकरणे आणि विविध ग्राहकोपयोगी वस्तूंची हजारो कंटेनर जहाजे या मार्गाचा वापर करतात. येथे कोणतीही अस्थिरता निर्माण झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर थेट आणि गंभीर परिणाम होऊ शकतो..ऊर्जा पुरवठ्यातील निर्णायक भूमिकाबाब-अल-मंदेब केवळ सामान्य व्यापारासाठीच नव्हे तर ऊर्जा पुरवठ्यासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. दररोज सुमारे ६ ते ८ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने या मार्गावरून युरोप आणि उत्तर अमेरिकेकडे नेली जातात. याशिवाय, कतारमधून होणारी मोठ्या प्रमाणात एलएनजी (LNG) निर्यातही याच मार्गाने होते.जर हा मार्ग बंद पडला तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल.सर्वात मोठा संभाव्य धोकातज्ज्ञांच्या मते, बाब-अल-मंदेबसाठी मुख्य धोका येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांकडून आहे. येमेनच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या हुथी गटाने यापूर्वी अनेकदा व्यापारी आणि नौदल जहाजांना लक्ष्य केले आहे. त्यांच्याकडे जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, भूसुरुंग आणि स्फोटकांनी भरलेल्या बोटी उपलब्ध आहेत. या क्षमतेमुळे त्यांना महत्त्वाच्या सागरी मार्ग विस्कळीत करण्याची क्षमता आहे..पूर्ण बंदी शक्य आहे का?तज्ज्ञांचे मत आहे की, बाब-अल-मंदेब पूर्णपणे बंद करणे सोपे काम नाही. जिबूती हे जगातील सर्वाधिक लष्करीकरण झालेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. येथे अमेरिकेचा कायमस्वरूपी लष्करी तळ 'कॅम्प लेमोनियर' आहे. शिवाय चीन, फ्रान्स, जपान आणि इटली यांचीही लक्षणीय लष्करी उपस्थिती आहे. या देशांची नौदले सागरी व्यापाराचे संरक्षण करण्यासाठी सतत तैनात असतात.तरीही, सामुद्रधुनीचे अरुंद भौगोलिक स्वरूप तिला असुरक्षित बनवते. मर्यादित हल्ले किंवा ड्रोन-क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळेही सागरी वाहतुकीत मोठा व्यत्यय येऊ शकतो, असे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे.दुहेरी संकटाची शक्यताहोर्मुझ आणि बाब-अल-मंदेब या दोन्ही सामुद्रधुनी एकाच वेळी बंद झाल्यास जगावर गंभीर परिणाम होतील. हे दोन मार्ग जागतिक ऊर्जा निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास तेलाच्या किमती आकाशाला भिडतील, मालवाहतुकीचा खर्च वाढेल, पुरवठा साखळ्या कोलमडतील आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता निर्माण होईल.इराणचा हा ताजा इशारा केवळ प्रादेशिक मुद्दा न राहता जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान बनला आहे. मध्य-पूर्वेतील तणाव कमी होईल की बाब-अल-मंदेब युद्धाची नवी आघाडी बनेल, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.