Baghdad Airstrike : ट्रम्प यांनी प्लॅन करत केला इराणच्या कमांडरचा खात्मा

बगदाद : इराणची राजधानी असलेल्या बगदादच्या आंतरराष्ट्रीय विमातळावर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात इराणचे टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी ठार झाले आहेत. कासिम सुलेमानी यांचा ताफा बगदाद आंतरराष्ट्रीय विमानताळाच्या दिशेने जात होता. त्याचवेळी अमेरिकेकडून हा हवाई हल्ला करण्यात आला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या हल्ल्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यात आणखी अजूनही लोकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या हल्ल्यात डेप्युटी कमांडर महादी अल मुहंदीज यांचांही मृत्यू झाला आहे.

Iran's Quds Force chief Qassim Soleimani among 7 killed in US airstrike at Baghdad airport

आज मध्यरात्रीच्या सुमारास आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रॉकेट हल्ला करण्यात आला. मृतांमध्ये अनेक महत्वाच्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे इराण लष्कराकडून जाहीर कऱण्यात आलं. सुलेमानी यांच्यावर इस्त्राईलवर रॉकेट हल्ला केल्याचा आरोप होता. अमेरिका गेल्या अनेक दिवसांपासून त्याच्या शोधात होती.

Is it the same ring or similar? Asking for expert opinion #Iraq , this is Qassim Sulaimani the Iranian leader of Quds force #Baghdad pic.twitter.com/Xe4viCWKXY

— Steven nabil (@thestevennabil) January 3, 2020