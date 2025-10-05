Israel Gaza Conflict: इस्राईलचे गाझावर हल्ले सुरूच; ट्रम्पांच्या शांतिप्रस्तावावरही अद्याप प्रतिसाद नाही

ग्लोबल

Donald Trump: इस्राईलने गाझा पट्टीवरील हल्ले सुरू ठेवले असून ४६ पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे. ट्रम्प यांनी सुचवलेल्या शांती योजनेत काही मुद्दे हमासने स्वीकारले आहेत, तरीही संघर्ष थांबत नाही.
Updated on

देर अल बलाह (गाझा पट्टी) : ‘‘इस्राईल गाझामधील युद्ध संपविण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करीत आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दिल्यानंतरही इस्राईलने गाझा पट्टीवरील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.

