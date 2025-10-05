Israel Gaza Conflict: इस्राईलचे गाझावर हल्ले सुरूच; ट्रम्पांच्या शांतिप्रस्तावावरही अद्याप प्रतिसाद नाही

देर अल बलाह (गाझा पट्टी) : ‘‘इस्राईल गाझामधील युद्ध संपविण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करीत आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दिल्यानंतरही इस्राईलने गाझा पट्टीवरील हल्ले सुरूच ठेवले आहेत..लष्कराने शनिवारी दिवसभरात केलेल्या हल्ल्यात ४६ पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे. ट्रम्प यांच्या शांतीप्रस्तावाला सरकार पूर्णपणे सहकार्य करील, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे..इस्राईलने गाझा पट्टीवरील बॉम्बहल्ले थांबवावेत. हमासने हा संघर्ष थांबविण्यासाठी आणि ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या हल्ल्यात ताब्यात घेतलेल्या नागरिकांना परत पाठविण्याच्या धोरणामधील काही घटक स्वीकारले आहेत,’’ असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे..हमास’ने त्यांच्या या योजनेतील काही मुद्दे स्वीकारले आहेत, त्यामुळे इस्राईलने गाझा पट्टीवरील बॉम्बहल्ले थांबवावेत, असे आवाहन शुक्रवारी ट्रम्प यांनी केले होते. ओलिसांना सोडण्यास आणि इतर पॅलेस्टिनी समुदायाकडे सत्तेचे हस्तांतर करण्यास आम्ही तयार आहे, असे हमासने म्हटले होते..Donald Trump ultimatum : ट्रम्प यांचा हमासला ४८ तासांचा अल्टिमेटम! ; म्हणाले, ‘’आता जर ऐकलं नाहीतर...’’.यानंतर इस्राईलकडून तत्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. आत्मसमर्पण करून निःशस्त्र व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप ‘हमास’कडून त्याला प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.