Arab Israelis: नेतन्याहू यांच्या खूर्चीला हादरा देणारे २० लाख अरब आले कुठून? इस्रायलमध्ये सत्तापालट होण्याच्या मार्गावर

2 million Arab Israelis: इस्त्रायलच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सत्तेवर मोठे संकट निर्माण झाले असून देशातील सुमारे २० लाख अरब नागरिकांची राजकीय ताकद जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. १२० जागांच्या इस्त्रायली संसदेत सरकार स्थापनेसाठी ६१ जागांच्या बहुमताची आवश्यकता असताना, नेतान्याहू यांच्या यहुदी पक्षांच्या युतीला ५३, तर माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी यहुदी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.या दोन्ही गटांना बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने, ऐतिहासिक कामगिरी करत तब्बल १९ जागा जिंकणाऱ्या अरब पक्षांनी ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावली आहे. अमेरिका निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या पराभवानंतर निर्माण झालेल्या नवीन भूराजकीय समीकरणांमुळे यहुदी विरोधी गटाने अरब पक्षांसोबत सहकार्याची तयारी दर्शवली, तर अरब पक्षांनीही नेतन्याहू यांना सत्तेतून बाहेर करण्यासाठी गादी आयझेनकोट यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले. यामुळे आयझेनकोट यांच्या बाजूने ६७ खासदारांचे संख्याबळ स्पष्ट दिसत असून, नेतान्याहू यांचा पत्ता साफ होताना दिसत आहे..या राजकीय घडामोडींनंतर संपूर्ण जगाला प्रश्न पडला आहे की, यहुदी बहुल इस्त्रायलमध्ये हे २० लाख म्हणजे सुमारे २० टक्के अरब नागरिक कोण आहेत आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार कसा मिळाला? हे समजून घेण्यासाठी वेस्ट बँक, गाझा आणि इस्त्रायलमधील अरबांमधील फरक समजणे गरजेचे आहे..भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या इस्त्रायलच्या उत्तरेस लेबनॉन, पूर्वेस सीरिया व जॉर्डन आणि दक्षिणेस इजिप्त आहे. इस्त्रायलच्या भौगोलिक संरचनेमध्ये वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी हे दोन भाग इस्त्रायलने वेढलेले असले तरी ते इस्त्रायलचा भाग मानले जात नाहीत. तिथे पॅलेस्टिनियन ॲथॉरिटीचे नियंत्रण राहिले आहे. तेथील पॅलेस्टिनी नागरिक इस्त्रायलच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत नाहीत. त्यामुळे इस्त्रायली संसदेसाठी मतदान करणारे हे लोक वेस्ट बँक किंवा गाझामधील नसून, ते खुद्द इस्त्रायलच्या सीमांतर्गत राहणारे अधिकृत नागरिक आहेत..या अरबांचा इस्त्रायलमधील इतिहास समजून घेण्यासाठी इस्त्रायलच्या निर्मितीचा इतिहास पहावा लागतो. या भूमीवर मूळ यहुदी संस्कृतीनंतर रोमन साम्राज्याने कब्जा करून यहुद्यांवर अत्याचार केले व त्यांना हाकलून लावले. त्यानंतर ऑटोमन तुर्क साम्राज्याच्या काळात हा भाग 'पॅलेस्टाईन' म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पहिल्या महायुद्धात तुर्कांचा पराभव झाल्यानंतर हा भाग ब्रिटनच्या नियंत्रणाखाली आला. .१९१७ च्या 'बाल्फोर जाहीरनाम्या'नुसार ब्रिटनने जगभरात छळ सोसणाऱ्या यहुद्यांना येथे वसवण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या अत्याचारांनंतर मोठ्या प्रमाणावर यहुदी येथे आले, ज्यामुळे स्थानिक अरब आणि यहुदी यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. ब्रिटनने भारताप्रमाणेच या भूमीची विभागणी करून यहुदी आणि अरबांसाठी दोन स्वतंत्र देश बनवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांत मांडला. यहुद्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला, परंतु स्थानिक अरबांनी 'ही आमचीच भूमी आहे' असे सांगत नकार दिला..MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ गट-क पूर्वपरीक्षा लांबणीवर;आता होणार २४ जानेवारीला; पदसंख्येत ११ हजार १० जागांची वाढ.अरबांचा नकार असतानाही १४ मे १९४८ रोजी यहुदी नेत्यांनी स्वतंत्र इस्त्रायल देशाची घोषणा केली. वेस्ट बँक आणि गाझाचा भाग अरबांसाठी सोडून उर्वरित भूमी इस्त्रायल घोषित केली गेली. निर्मितीच्या दुसऱ्याच दिवशी इजिप्त, जॉर्डन, सीरिया, लेबनॉन आणि इराक या पाच अरब देशांनी इस्त्रायलवर एकत्र हल्ला चढवला..या १९४८ च्या पहिल्या युद्धात इस्त्रायलचा विजय झाला. युद्धादरम्यान सुमारे सात लाख स्थानिक अरबांना आपली घरे सोडून निर्वासित म्हणून पळावे लागले. मात्र, जे सुमारे दीड लाख अरब लोक इस्त्रायलच्या नवीन सीमांमध्येच मागे राहिले, त्यांना इस्त्रायलने अधिकृतपणे आपले नागरिकत्व बहाल केले. हेच अरब नागरिक १९४९ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून इस्त्रायलमध्ये नियमितपणे मतदान करत आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.