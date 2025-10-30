Israel Gaza Conflict: गाझा पट्टीत इस्राईलचे हल्ले; १०४ जणांचा मृत्यू, मृतांमध्ये महिला, लहान मुलांचा समावेश

देर अल बाला (गाझा पट्टी) : इस्राईलने गाझा पट्टीत मंगळवारी रात्रभर केलेल्या हल्ल्यामध्ये १०४ जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये महिला आणि ४६ लहान मुलांचा समावेश आहे. गाझा शहरातील दवाखान्यात दाखल झालेल्या ५० जखमी नागरिकांपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जखमींमध्ये २० जणांचा मृत्यू आहे..इस्राईच्या हल्ल्यात सुरुवातीला ६० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, शिफा दवाखान्याचे संचालक महंमद अबू सेलमिया यांच्या माहितीनुसार, आणखी २१ जणांचे शव दवाखान्यात दाखल झाले आहेत. मृतांचा एकूण आकडा १०४ झाला आहे. या संघर्षानंतर गाझा पट्टीत पुन्हा शस्त्रसंधी लागू करण्यात आली आहे..१० ऑक्टोबर रोजी शस्त्रसंधी लागू झाल्यानंतरही सातत्याने इस्राईल आणि गाझामध्ये संघर्ष सुरू आहे. ‘‘हमासने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केल्यानंतर सैन्याला गाझावर जोरदार हल्ले करण्याचे आदेश दिले,’’ असे इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी म्हटले आहे. आणखी एका ओलिस सैनिकाचा मृतदेह करण्यास आम्ही विलंब करू, असे प्रत्युत्तर हमासने दिले आहे..सध्या आशियाच्या दौऱ्यावर असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्यांचे समर्थन केले आहे. ‘‘गाझाच्या दक्षिणेकडील राफा शहरात झालेल्या गोळीबारात हमासने एका इस्राईलच्या सैनिकाला ठार केल्यानंतर इस्राईलने केलेले हल्ले योग्य आहेत,’’ असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हमासने या प्राणघातक गोळीबारात कोणताही सहभाग असल्याचे नाकारले असून, इस्राईलवर युद्धविराम कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.गाझा शहरातील शिफा रुग्णालयाचे संचालक महंमद अबू सेलमिया यांनी सांगितले, ‘‘रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या ४५ जखमी नागरिकांमध्ये २० मुले असून बहुतेक गंभीर स्थितीत असल्याने मृत्यूंची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रुग्णालयात सात महिला आणि सहा मुलांसह २१ शव आणण्यात आले असून, यापूर्वी किमान ६० लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद होती.’’ दक्षिण गाझामध्ये खान युनूस येथील नासेर रुग्णालयाने तेथील हल्ल्यांनंतर २० जणांचा मृत्यू झाला असून, मध्य गाझाच्या इतर भागातही मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.