ग्लोबल

Israel Hamas: पश्‍चिम आशियातील युद्धाचे ढग दूर; ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत ओलिस व कैद्यांची देवाणघेवाण प्रक्रिया सुरू

Donald Trump: दोन वर्षांपासून पश्‍चिम आशियात सुरू असलेला भीषण संघर्ष आता थांबला असून हमास आणि इस्राईल यांच्यातील शस्त्रसंधीतील प्राथमिक करारानुसार आज ओलिस आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया झाली.
Israel Hamas

Israel Hamas

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कैरो : दोन वर्षांपासून पश्‍चिम आशियात सुरू असलेला भीषण संघर्ष आता थांबला असून हमास आणि इस्राईल यांच्यातील शस्त्रसंधीतील प्राथमिक करारानुसार आज ओलिस आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया झाली. हमासने २० इस्रायली ओलिसांची सुटका केली, तर इस्राईलने प्रत्युत्तरादाखल तुरुंगातील सुमारे दोन हजार पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडण्याची तयारी केली.

Loading content, please wait...
Donald Trump
War
israel
Palestinian
Hamas
West Asia

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com