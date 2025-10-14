कैरो : दोन वर्षांपासून पश्चिम आशियात सुरू असलेला भीषण संघर्ष आता थांबला असून हमास आणि इस्राईल यांच्यातील शस्त्रसंधीतील प्राथमिक करारानुसार आज ओलिस आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया झाली. हमासने २० इस्रायली ओलिसांची सुटका केली, तर इस्राईलने प्रत्युत्तरादाखल तुरुंगातील सुमारे दोन हजार पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडण्याची तयारी केली..यादरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इस्राईलमध्ये आगमन झाल्यानंतर त्यांनी युद्ध थांबल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. युद्ध संपले असून लोकांना शांतता हवी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदविली..इस्राईलचे ओलिस आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मुक्ततेच्या प्रक्रियेवर आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस समितीने देखरेख ठेवली. हा संघर्षविराम शुक्रवारी दुपारी लागू झाला असून, इस्राईल आणि हमास यांच्यातील भीषण युद्ध थांबविणे हा यामागचा उद्देश आहे. या संघर्षाला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्यात सुमारे १२०० नागरिक ठार झाले तर अडीचशे जणांना ओलिस ठेवले होते..दुसरीकडे गाझामधील स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या युद्धात आतापर्यंत ६७ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या संघर्षाला विराम देण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतलेला असताना आता त्या कराराची अंमलबजावणी केली जात आहे. हमासच्या ताब्यात असलेल्या ईस्राईलच्या २० नागरिकांच्या सुटकेची सकाळपासून वाट पाहिली जात होती तर त्याचवेळी शेकडो पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या सुटकेची तयारी सुरू होती..हमासने सोमवारी पहाटे इस्राईलच्या २० ओलिसांची यादी जाहीर केली आणि यानुसार सुटकेची प्रक्रिया पार पाडली. आज ओलिस आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांचे आदानप्रदान केले जाणार असल्याने इस्राईलमधील टीव्ही वाहिन्यांवर विशेष कार्यक्रम प्रसारित केला जात हेाता. तेल अवीवमधील ‘होस्टेजेस स्क्वेअर’ येथे मोठ्या संख्येने नागरिक जमले होते. ओलिसांच्या सुटकेच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणारे मेईर कॅलर यांनी आजचा क्षण अतिशय भावनिक असल्याचे म्हटले आहे. या ओलिसाच्या सुटकेने भयावह युद्धाची अखेर होणार आहे, असेही मत त्यांनी नोंदविले..मागील दोन वर्षांपासून ओलिसांच्या सुटकेसाठी इस्राईलमध्ये नागरिक आंदोलन करत आहेत. इस्राईलमधील रीम लष्करी तळावर रेड क्रॉसकडून ओलिसांना सुपूर्त केल्यानंतर त्यांची कुटुंबीयांशी भेट होणार आहे. मात्र, अन्य २८ ओलिसांचे मृतदेह तातडीने परत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे इस्राईलचे ओलिस समन्वयक गाल हिर्श यांनी सांगितले. प्रारंभी पॅलेस्टिनी कैद्याच्या सुटकेच्या वेळेबाबत अधिकृत घोषणा झाली नव्हती. यात अडीचशे नागरिक आजन्म कारावास भोगत आहेत. तसेच संघर्षकाळात गाझामधून अटक करण्यात आलेल्या नागरिकांची संख्या १७०० आहे. काही कैद्यांना पश्चिम किनारपट्टी किंवा गाझामध्ये परत पाठवले जाणार आहे, तर काहींना निर्वासित म्हणून दुसऱ्या देशात पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. या कैद्यांना इस्राईल दहशतवादी मानते, तर पॅलेस्टिनी त्यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून पाहतात. या कैद्यांच्या सुटकेनंतर पश्चिम किनारपट्टीच्या परिसरात आनंदोत्सव साजरा न करण्याची तंबी इस्राईलने दिली..दरम्यान, रेड क्रॉसची वाहने सोमवारी सकाळी गाझा आणि इस्राईलच्या दिशेने गेली. त्यामुळे सुटकेची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे संकेत मिळाले. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सोमवारी इस्राईलमध्ये दाखल झाले. या भागात प्रस्तावित शांतता करार आणि युद्धोत्तर पुनर्बांधणीवर चर्चा केली जाणार आहे. .युद्ध थांबले आहे, ठीक आहे? मला वाटते की लोक संघर्षाला कंटाळले. शस्त्रसंधी कायम राहील असा विश्वास आहे.-डोनाल्ड ट्रम्प,अध्यक्ष अमेरिका.Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.शांतता प्रक्रियेतील बदलगाझाचे नवे शासन, पुनर्बांधणी आणि हमासचे नि:शस्त्रीकरण याबाबत अद्याप अंतिम करार नाही.मागणी पूर्ण न झाल्यास पुन्हा कारवाईचे इस्राईलचे संकेतगाझातील २० लाख नागरिकांची स्थिती बिकटकरारानुसार इस्राईल पाच सीमा मार्ग पुन्हा खुले करणार आहेअमेरिकेचे सुमारे २०० सैनिक या शस्त्रसंधीच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणारआंतरराष्ट्रीय भागीदार राष्ट्रे, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधीही लक्ष ठेवणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.