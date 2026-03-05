ग्लोबल

Iran Missile Strike: सतत मिळणारे ‘इशारा संदेश’ अन्‌ वाजणारे भोंगे

Real-Time Alerts Protect Israeli Citizens: अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर पश्‍चिम आशियात युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणनेही या कारवाईच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्राईलवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू केले आहेत.
Iran Missile Strike

Iran Missile Strike

सकाळ वृत्तसेवा
अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर पश्‍चिम आशियात युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणनेही या कारवाईच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्राईलवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर इस्राईलमधील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा तेथे वास्तव्यास असलेल्या सकाळच्या वाचक समता गोखले-दांडेकर यांनी घेतला आहे.

