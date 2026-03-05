Iran Missile Strike: सतत मिळणारे ‘इशारा संदेश’ अन्‌ वाजणारे भोंगे

अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर पश्चिम आशियात युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणनेही या कारवाईच्या प्रत्युत्तरादाखल इस्राईलवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर इस्राईलमधील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा तेथे वास्तव्यास असलेल्या सकाळच्या वाचक समता गोखले-दांडेकर यांनी घेतला आहे..इस्राईलमधून शालोम!गे ल्या काही आठवड्यांपासून पश्चिम आशियामध्ये ज्या युद्धाचं दाट सावट होतं ते युद्ध आता प्रत्यक्ष सुरू झालं आहे. निदान इस्राईलमध्ये तरी ही लढाई आधीपासूनच अपेक्षित होती त्यामुळे सर्वांची मानसिक आणि इतर तयारी होती. अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर इराणने प्रत्युत्तरानंतर इस्राईलमधील बहुतांश नागरिकांप्रमाणेच आम्ही दोघंही इस्राईलमध्ये सुरक्षित आहोत..Latest Marathi News Live Update : राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....गेले दोन दिवस अशीही इथे साप्ताहिक सुट्टी होती. शेल्टरमध्ये बऱ्याचदा ये - जा करायला लागत आहे. आमच्या नेहमीच्या शेल्टरमध्ये बरीच लोकं असल्यानं रात्रीसाठी आम्ही दोघं आमच्या कामाच्या ठिकाणी असलेल्या शेल्टरमध्ये विश्रांती घेतो. इराणच्या इस्राईलवरील गेल्यावेळच्या प्रतिहल्ल्यांच्या तुलनेत यावेळच्या हल्ल्यांची तीव्रता तशी कमी आहे. कारण एकतर इस्राईलसोबत अमेरिका आणि ब्रिटन आहेत आणि यावेळी इराणचं लक्ष्य फक्त इस्राईल नसून पश्चिम आशियातील इतर देशसुद्धा आहेत..अयातुल्ला खामेनेई हे हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर आता, इराणचे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कारखाने, अणुकेंद्र आणि अणुकेंद्रासाठीच्या असलेल्या पूरक व्यवस्था यांना लक्ष्य करण्याचं अमेरिका आणि इस्राईलचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत इस्राईल अमेरिकेची इराणवरील ही कारवाई पुढील काही दिवस तरी सुरू राहील असा अंदाज आहे.इराणने प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलवर आत्तापर्यंत शेकडो क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन डागले आहेत. हवेतच नष्ट केलेल्या इराणी क्षेपणास्त्रांच्या भल्यामोठ्या तुकड्यांनी इस्राईलमधील काही ठिकाणी इमारतींचे नुकसान झाले आहे. इस्राईलमध्ये शाळा आणि काही कार्यालयांना सुट्टी जाहीर झाली आहे. बस, ट्रेन, आणि सुपरमार्केट वगैरे सुविधा सुरू आहेत. इथे सुपरमार्केटमध्येसुद्धा ‘शेल्टर’ सुविधा असते. शिवाय, इथे क्षेपणास्त्र हल्ल्याची सूचना देणारं आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं जातं..मोबाईल फोनवर अलर्टइराणमधून इस्राईलच्या कोणत्या भागात क्षेपणास्त्र सोडले आहे याचा अलर्ट फोनमधील एका विशिष्ट ॲप्लिकेशनवर लगेच येतो. हा अलर्ट मिळण्यासाठी ते ॲप्लिकेशन फक्त आपल्या फोनमध्ये असावं लागतं आणि त्यात आपल्या भागाचं नाव सेट करून ठेवावं लागतं. विशेष म्हणजे, फोनचं इंटरनेट बंद असलं तरी हा अलर्ट मिळतो. अलर्ट मिळाल्यानंतर ते क्षेपणास्त्र इस्राईलपर्यंत पोचायला आठ ते दहा मिनिटं लागतात. या आठ मिनिटांतील शेवटच्या दीड मिनिटांत इस्राईलच्या फक्त क्षेपणास्त्र येणाऱ्या भागातच एक सायरन वाजतो की मग शेल्टरमध्ये जायचं. त्यामुळे फोनवर अलर्ट मिळाल्यापासून, सायरन होऊन मग शेल्टरमध्ये जाईपर्यंत पुरेशा आठ ते दहा मिनिटांचा अवधी असतो. या युद्धामुळे इस्रायली नागरिकांची थोडी गैरसोय होत असली तरीही या युद्धानंतर काही दिवसांनी पश्चिम आशियात नवा इतिहास घडेल आणि या प्रदेशातील शांततेची तो नांदी ठरेल अशी आशा आहे..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.तणावातही संयमाचे वर्तनइस्रायली नागरिकांना इराणविरुद्धच्या युद्धाची पार्श्वभूमी माहीत असल्याने, या युद्धाच्या काळात गैरसोय होऊनही ते अत्यंत संयमाने वागत आहेत. इस्राईलमधील विरोधी पक्षनेते याएर लापिड यांच्यासह सर्व विरोधीपक्ष सरकारच्या बाजूने आहे. बहुतांश नागरिक कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करत आहेत. मात्र, जे नागरिक सायरन वाजल्यानंतरही शेल्टरमध्ये जायचे टाळतात किंवा जे अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर असतानाच, अवकाशात क्षेपणास्त्र नष्ट केल्यानंतर त्याचे अवशेष खाली पडले असता जखमी होतात. बहुतांश जखमी नागरिक हे शेल्टरमध्ये जाताना अंगावर अवशेष पडल्यानेच जखमी झाले असून, यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक आहे. येथे राहणाऱ्या भारतीयांनाही परिस्थिती कशी हाताळायची याची कल्पना असल्याने तेही धीराने वागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.