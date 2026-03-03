ग्लोबल

US-Israel-Iran War: इस्राईलचं सैन्य लेबनॉनमध्ये घुसलं! ‘हिज्बुल्लाह’ विरोधात आक्रमक भूमिका; नागरिकांना स्थलांतराचे आवाहन

Israeli Troops Enter South Lebanon, Residents of 80 Villages Ordered to Evacuate: सोमवारी हिज्बुल्लाहने इस्राईलच्या उत्तरेकडे रॉकेट आणि ड्रोन डागली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने जोरदार हवाई हल्ले केले.
सकाळ वृत्तसेवा
बैरूत: आखातातील संघर्षामध्ये मंगळवारी इस्राईलचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमध्ये घुसले. इराणच्या पाठिंब्याच्या सुरू असलेल्या ‘हिज्बुल्लाह’ या दहशतवादी संघटनेशी युद्ध करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे आव्हान इस्राईलने दिल्याने परिस्थिती आणखीनच चिघळली आहे. इस्राईलने लेबनॉनमधील ८० हून अधिक गावातील रहिवाशांना स्थलांतर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

