US-Israel-Iran War: इस्राईलचं सैन्य लेबनॉनमध्ये घुसलं! ‘हिज्बुल्लाह’ विरोधात आक्रमक भूमिका; नागरिकांना स्थलांतराचे आवाहन

बैरूत: आखातातील संघर्षामध्ये मंगळवारी इस्राईलचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमध्ये घुसले. इराणच्या पाठिंब्याच्या सुरू असलेल्या 'हिज्बुल्लाह' या दहशतवादी संघटनेशी युद्ध करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे आव्हान इस्राईलने दिल्याने परिस्थिती आणखीनच चिघळली आहे. इस्राईलने लेबनॉनमधील ८० हून अधिक गावातील रहिवाशांना स्थलांतर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत..सोमवारी पहाटे हिज्बुल्लाहने इस्राईलच्या उत्तरेकडे रॉकेट आणि ड्रोन डागली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने जोरदार हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात लेबनॉनमध्ये ५२ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका पॅलेस्टिनी दहशतवाद्याचा आणि हिज्बुल्लाहच्या गुप्तचर अधिकाऱ्याचा समावेश होता. १५० हून अधिक लोक जखमी झाले असून, दहा हजार नागरिकांना आपले घर सोडावे लागले..दरम्यान, लेबनॉन लष्करातील एका अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, इस्राईलच्या सैन्याने लेबनॉनमधील अनेक भागांत प्रवेश केला असून, अनेक भागांत सैनिकांनी तळ ठोकला आहे.मंगळवारी काय घडले?-हिज्बुल्लाहने मंगळवारी सकाळी उत्तरेकडील इस्राईलवर रॉकेटचा मारा केला, तर इस्राईलच्या हवाई हल्ल्यात हिज्बुल्लाहच्या टीव्ही आणि रेडिओ केंद्रांच्या इमारतींचे नुकसान झाले-बैरूतच्या दक्षिण उपनगरांवर मंगळवार दुपारी अचानक हल्ले सुरू झाले. इस्राईलच्या सैन्याने हिज्बुल्लाहच्या म्होरक्यांना लक्ष्य केले.-इस्राईलच्या सैन्याचे प्रवक्ते अविखाय अद्राई यांनी ८० हून अधिक गावांतील रहिवाशांना स्थलांतर करण्याचे आवाहन केले आहे..संघर्षानंतरही नियंत्रणइस्राईलने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हिजबुल्लाहविरोधात जोरदार लष्करी कारवाई केली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे लढाई थांबल्यानंतर इस्राईलने दक्षिण लेबनॉनमधील बहुतांश भागातून माघार घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही सीमेजवळील लेबनॉनच्या बाजूच्या भागातील पाच ठिकाणांवर इस्राईलचे नियंत्रण कायम आहे..