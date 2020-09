इस्त्राईलमध्ये तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन; पंतप्रधानांनी केली घोषणा

जगभरातील कोरोना विषाणूचा कहर थांबण्याची चिन्हे दिसत नाही. अमेरिका, भारत आणि ब्राझील या मोठ्या राष्ट्रांसह छोट्या राष्ट्रांमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट उसळण्याची भिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर इस्त्राईलने देशात तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन घोषीत केलाय. देशाचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली असून शुक्रवारपासून देशात लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

Israel will enter a three-week nationwide lockdown starting on Friday to contain the spread of the coronavirus after a second- wave surge of new cases, reports Reuters quoting Prime Minister Benjamin Netanyahu (File pic) pic.twitter.com/YRGZIpPZU8

— ANI (@ANI) September 13, 2020