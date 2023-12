Gaza: गाझापट्टीला मानवतावादी भूमिकेतून साहाय्य करणं गरजेचं! 'युएन'मध्ये ठराव मंजूर

न्यूयॉर्क : इस्राइलकडून सुरु असलेल्या हल्ल्यांमध्ये गाझापट्टी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळं गाझापट्टीला मानवतावादी भूमिकेतून साहाय्य करण्याबाबतचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मंजूर करण्यात आला. परंतु, तेथील शस्त्रसंधीबाबत काही ठराव करण्यात आला नाही. या संदर्भात बरीच चर्चा झाली होती. तसेच, मतदान घेण्यासाठी विलंब झाल्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला. (It is necessary to help Gaza Strip from a humanitarian position Resolution approved in the UN)